El finestratense José Vicente Algado es el nuevo director de la banda sinfónica de la Sociedad Filarmónica Alteanense

La Sociedad Filarmónica Alteanense (SFA) ha estrenado el año 2026 con la incorporación de José Vicente Algado Climent (Finestrat, 1981) como nuevo director artístico de la banda sinfónica en sustitución de Rafael Garrigós García, que ha estado al frente de la misma en estos últimos cinco años.

El presidente de la SFA, Francisco Alvado Silvestre, ha señalado este viernes que “el pasado 29 de diciembre tuvo lugar el relevo en la dirección de la banda sinfónica durante un acto de presentación a los músicos del nuevo director que tuvo lugar en la sala de ensayos de la sociedad”. El cambio viene, según ha informado Alvado Silvestre, “después de que Rafael Garrigós nos trasladó a la junta directiva en julio su intención de dejar la dirección de la banda, por su cercana jubilación y porque pensaba que el cambio de año era el momento idóneo para dejar la batuta”.

El presidente de la SFA ha indicado que “en la banda sinfónica, y por ende en nuestra sociedad, estamos muy agradecidos a Rafa por su labor al frente de la agrupación en estos últimos cinco años”, y ha añadido que ahora “empieza una nueva y emocionante etapa bajo la batuta del maestro Algado, profesional experimentado en el que se ha depositado plena confianza para continuar nuestro proyecto artístico desarrollándolo y adaptándolo a los nuevos tiempos”.

Jose Vicente Algado durante su primer ensayo como director de la banda sinfonica de la SFA. / INFORMACIÓN

Nueva etapa en búsqueda de la excelencia musical

Francisco Alvado ha aseverado que “estamos muy emocionados con el inicio de esta etapa. José Vicente no solo nos aporta una calidad técnica indiscutible, sino también una motivación que nos invita a seguir apostando fuerte por nuestra música y nuestras raíces cargados de energía, ilusión y un renovado compromiso con la excelencia musical”. Asimismo, ha aseverado que “no solo se pretende consolidar el nivel de la banda, sino también acercar todavía más su actividad a la sociedad alteana con una programación que promete ser dinámica y ambiciosa”.

Por otro lado, Alvado ha manifestado que durante la presentación del nuevo director a los músicos de la banda sinfónica, “él expuso su forma de trabajar y cuáles son las metas que pretende alcanzar en esta nueva andadura. Dijo que está ilusionado con este nuevo reto. Y agradeció a la Sociedad Filarmónica Alteanense nuestra confianza para que dirigiese la banda sinfónica, al tiempo que afirmaba que espera que sea una etapa de crecimiento, tanto para la banda como para él como director”.

El presidente de la SFA, Francisco Alvado, durante la presentacion del nuevo director a los musicos de la banda sinfonica. / INFORMACIÓN

Quién es Algado Climent

José Vicente Algado está reconocido en el mundo bandístico por su trayectoria y capacidad de liderazgo artístico. Con una sólida formación y experiencia en la dirección de bandas y orquestas, Algado Climent destaca por su expresividad y su trabajo minucioso sobre el repertorio sinfónico para banda.

El presidente Francisco Alvado ha destacado del nuevo director “su visión artística que se alinea con los valores de la SFA: calidad, tradición y mirada hacia el futuro”. De igual modo, ha indicado que Algado “ya se ha puesto al frente de la banda en los primeros ensayos, donde se ha podido coger una gran sintonía con los músicos. Su llegada se enmarca en la voluntad de la SFA de continuar siendo un referente de la cultura de banda, apostando por el crecimiento artístico y la formación de sus integrantes”, ha aseverado.

Sobre Algado Climent ha señalado que “posee el título de Profesor en la especialidad de Trompa por el Conservatorio Oscar Esplá de Alicante y es Graduado Superior en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música de Murcia, además de poseer estudios de composición”.

Finalmente, Alvado Silvestre ha apostillado que “en su larga trayectoria, Jose Vicente, ha trabajado con grandes profesionales de renombre internacional como José Rafael Pascual Vilaplana, Frank de Vuyk y Douglas Bostock. De igual modo, ha dirigido numerosos proyectos bandísticos en el Centro Musical Puig Campana de Finestrat, Ateneo Musical de Cocentaina, Centre Artístic Cultural Verge de la Pau de Agost, Unió Musical de Polop, Societat Musical l’Aliança de Mutxamel, Banda Municipal de Palma de Mallorca, Banda Municipal de Castelló y la Royal Norwegian Navy Band”.