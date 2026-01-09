La Nucia acoge este domingo un campeonato autonómico de voleibol

El pabellón Camilo Cano de La Nucia acogerá este domingo una nueva jornada del Campeonato Autonómico de voleibol de categoría ‘Rendimiento Alevín’. En esta edición participarán los equipos de Playas Benidorm, C.V. Finestrat y el Club Voleibol La Nucía, todos con dos equipos.

El torneo será de 09.00 a 13.30 horas y la entrada será libre y gratuita. Estos son los cruces y los horarios:

9.00 horas: “La Nucía, Ciudad del Deporte” vs. Playas Benidorm y C.V. La Nucía vs. Finestrat.

12.00 horas: “La Nucía, Ciudad del Deporte” vs. C.V. La Nucía.

Esta jornada está organizada por el Club Voleibol La Nucía y la Federación de Voleibol Comunidad Valenciana y la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía y la Generalitat Valenciana.