La Lotería Nacional deja un segundo premio en Benidorm

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 10 de enero ha dejado un nuevo premio en la provincia de Alicante. En esta ocasión, la fortuna ha sonreído a la localidad de Benidorm, donde ha tocado el segundo premio del sorteo.

El número 46705, agraciado con el segundo premio, ha sido vendido en la Administración número 3400, situada en la Av. Mediterraneo, 57- Edificio Albatros, Loc.6. Cada décimo está dotado con 30.045 euros.

El primer premio, fuera de Alicante

El primer premio, correspondiente al número 77314, está dotado con 150.000 euros por décimo. En esta ocasión, no ha recaído en la provincia de Alicante sino en Segovia.

Reintegros del sorteo

Además de los premios principales, el sorteo ha dejado reintegros para los números terminados en 0, 6 y 8, que permiten recuperar los 3 euros jugados por décimo.

Con este nuevo premio, la Lotería Nacional vuelve a dejar huella en la provincia de Alicante en una jornada marcada por los sorteos navideños y la expectación habitual de estas fechas.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del Sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.