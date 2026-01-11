Laura Ivars y Carmen Guillem toman el relevo como Reinas de las Festes Majors Patronals de Benidorm 2026

La joven Laura Ivars y la niña Carmen Guillem ya ostentan oficialmente los cargos de Reinas de las Festes Majors Patronals de Benidorm 2026 tras la gala de Elección y Coronación celebrada este sábado en el Benidorm Palace. Un acto que volvió a convertirse en uno de los más emotivos del calendario festero local y que reunió a más de 1.200 personas.

El evento contó con una amplia representación institucional encabezada por el alcalde y la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, junto a numerosos miembros de la corporación municipal. A ellos se sumaron representantes autonómicos y estatales, así como responsables de entidades festeras y sociales del municipio.

Estas son las reinas de las Festes Majors Patronals de Benidorm 2026 / INFORMACIÓN

Como anfitrión ejerció el presidente de la Comissió de Festes Majors Patronals 2026, Ramón Cano, acompañado por el presidente a perpetuidad, Francisco Llorens “Paco Rosera”, y por el presidente de la Associació de Penyes Verge del Sofratge, Diego Carrasco.

La ceremonia dio comienzo pasadas las once de la mañana con los recibimientos oficiales y la entrada del abanderado, Jaime Llorca, al son de la dulzaina. A continuación hicieron su entrada las cortes de honor y las reinas salientes, Paula Pascual y Aitana Pérez, que se despedían de un año intenso de representación.

El sorteo de las nuevas reinas

Tras la presentación de las 10 niñas y 20 jóvenes que conforman la corte de honor de 2026, se procedió al sorteo ante notaria para designar a las nuevas reinas. Aitana Pérez fue la encargada de extraer el nombre de su sucesora como reina infantil, Carmen Guillem, mientras que Paula Pascual hizo lo propio con el de Laura Ivars como reina mayor.

El acto continuó con un intermedio audiovisual en homenaje a las reinas de ediciones anteriores y con el anuncio de los actos conmemorativos del centenario de la proclamación de la Mare de Déu del Sofratge como patrona de Benidorm, antes de dar paso al momento central de la coronación.

Las reinas salientes intervinieron de forma conjunta para recordar la intensidad de los meses vividos y agradecer el respaldo del pueblo de Benidorm, de la Comissió de 2025, del Ayuntamiento y de sus familias. Seguidamente tuvo lugar la imposición de bandas, capas y coronas a las nuevas reinas, así como la entrega de bandas a las cortes de honor.

En su intervención, Ramón Cano aseguró a Laura y Carmen que les espera “un año trepidante” y se comprometió a trabajar junto a la Comissió para que las Festes Majors Patronals de 2026 sean “inolvidables”.

El mantenedor del acto, el senador Agustín Almodóbar, puso el acento en el valor simbólico de las reinas de Benidorm, a las que definió como “historia viva, tradición y emoción”, recordando además el carácter especial del año festero por la coincidencia con importantes efemérides vinculadas a la patrona.

El alcalde cerró el turno de parlamentos agradeciendo el ejemplo ofrecido por las reinas salientes y destacando que Laura Ivars y Carmen Guillem inician su reinado en un momento especialmente significativo para la ciudad, marcado por la continuidad de las celebraciones del centenario y por la devoción colectiva hacia la Mare de Déu del Sofratge.

El acto concluyó con la tradicional pleitesía de las entidades festeras, culturales y sociales de Benidorm y con la interpretación de los himnos de la ciudad y de la Comunitat Valenciana.