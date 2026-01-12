Las acusaciones cruzadas entre el PP y el PSOE de Benidorm por la millonaria indemnización de Serra Gelada

Nuevo choque entre PP y PSOE a cuenta de la sentencia de Serra Gelada que obliga al Ayuntamiento a indemnizar con 330 millones de euros. Un caso para el que el Consistorio se le están acabando ya las balas tras el último fallo del TSJ dado a conocer este lunes, ya que parece que todo quedaría ya en manos del Constitucional.

Los socialistas han denunciado la falta de información en la comisión informativa en la que se ha dado a conocer la sentencia que apuntala más si cabe la compensación millonaria en otro proceso judicial paralelo. Y el PP ha negado esto, y ha recordado que se convocará una Junta de Portavoces para dar a conocer la valoración de los servicios jurídicos, que ahora estudian en fallo.

Así, el PSOE ha lamentado que este lunes el alcalde Toni Pérez "ha rechazado que el gabinete jurídico contratado por el Ayuntamiento de Benidorm para la defensa de Serra Gelada comparezca en comisión informativa para explicar a la Corporación la situación del litigio y las posibles salidas, después de conocerse las últimas resoluciones judiciales".

Y "ante la gravedad de la situación, la portavoz socialista Cristina Escoda ha reiterado la petición en la comisión informativa de Urbanismo y en la comisión informativa de Régimen Interior, y el alcalde se ha limitado a indicar que se ofrecerá la información en Junta de Portavoces".

"Opacidad"

Escoda ha mostrado su preocupación ante la “opacidad” del alcalde en un asunto como este. “Esta mañana hemos visto a un Toni Pérez muy nervioso y perdido, después de que el Tribunal Superior de Justicia haya tumbado las decisiones que él tomó y la hoja de ruta que trazó respecto a Serra Gelada”, ha indicado.

La edil ha recordado que "fue Toni Pérez quien cambió de forma unilateral la postura que había adoptado él mismo en 2003, votando a favor de los convenios, y que mantuvo su propio partido hasta el 2013".

“Como es sabido, el PSOE fue el único partido que se opuso y votó en contra de estos convenios en 2003, puesto que creaba unos derechos sobre los propietarios de suelo que rechazábamos. Una vez aprobados en solitario por el PP y ya gobernado la ciudad, el alcalde socialista Agustín Navarro tuvo que renovarlos, tanto en 2010 como en 2013, para no hacer frente a una sentencia millonaria como la que ahora tiene que afrontar el Ayuntamiento”, ha indicado.

La portavoz socialista ha manifestado que un asunto de esta gravedad requiere de dirigentes a la altura, y Toni Pérez, “está desbordado”. “En esta legislatura ha cambiado la gestión por el postureo en redes, y todo el tiempo lo ha dedicado a salvar a su amigo Carlos Mazón y a viajar por la provincia de Alicante”.

"Para tapar esta situación, ha tomado la estrategia de convocar reuniones de la Junta de Portavoces y entregar copia en mano de cualquier resolución judicial que llega al Ayuntamiento referente a Serra Gelada, unas reuniones convocadas a veces a escasos minutos de su celebración y a las que en ocasiones no asiste ni el propio alcalde por estar atendiendo algunas de sus múltiples ocupaciones", ha apuntado el PSOE en un comunicado.

“Trata de socializar las decisiones de este tema, cuando, tal y como se ha demostrado hoy, falta constantemente al respeto a esta oposición y él es el principal responsable”, ha añadido este lunes. De hecho, la Junta de Portavoces es un órgano municipal sin ninguna función resolutoria.

"En el transcurso de las comisiones informativas celebradas esta mañana el alcalde se ha mostrado perdido en este asunto", ha alertado el PSOE. “Ante la impotencia y al verse sobrepasado por la realidad no ha tenido menor ocurrencia que empezar a insultar al Grupo Socialista, con graves acusaciones de corrupción que luego ha sido incapaz de concretar. Es posible que esta actitud de Toni Pérez incluso empeore si el Tribunal Constitucional no acepta el recurso presentado”, ha argumentado.

Los servicios jurídicos del PSOE "estudiarán el acta de las sesiones" de este lunes por si cabe interponer acciones judiciales "ante las acusaciones sin fundamento y a la desesperada lanzadas por el primer edil".

Réplica del PP

Antes estas acusaciones, el PP de Benidorm ha respondido con otro comunicado en el que la portavoz del ejecutivo municipal, Lourdes Caselles, ha asegurado que "en ningún momento se ha negado información a ningún grupo de la oposición, sino todo lo contrario. Actuamos con total transparencia”.

Además, ha lamentado el comunicado emitido por el grupo municipal socialista, un escrito que “roza las calumnias y las injurias, y en el que vuelven a mentir como hacen continuamente”.

Caselles ha explicado que este lunes, en el seno de la comisión informativa, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, "ha dicho que quería una reunión de los 25 miembros de la Corporación con los servicios jurídicos y lo único que les ha respondido el alcalde es que los servicios jurídicos están estudiando dicha sentencia, que oficialmente ha entrado hoy, día 12 de enero, en el Ayuntamiento y que en cuanto sea estudiada por estos técnicos con detenimiento se celebrará una Junta de Portavoces como se ha hecho desde el minuto uno con este tema”.

La también concejal de Urbanismo ha recordado que “como se hace con muchos otros temas, pero especialmente en el del APR7 de Serra Gelada, cada vez que llega una resolución judicial hay una junta de portavoces en las que se nos informa puntualmente a oposición y equipo de gobierno de los pasos que se están dando, de los pasos a seguir y de los que nos trasladan por parte de los letrados, ya sean municipales o sean externos”, a lo que ha agregado que, por tanto, “opacidad del gobierno local, ninguna; mentiras del PSOE, todas”.

“Quizás el problema sea que los concejales socialistas no se fían de la señora Escoda o de los concejales que vienen a la Junta de Portavoces”, ha afirmado Caselles, que también ha desvelado que “muchas veces cuando se les convoca a estas juntas, no vienen ni la señora Escoda ni el señor Castillo, que son la portavoz y el portavoz adjunto, sino que envían a otro concejal. Si ellos no les saben trasladar la información que se les ofrece, es otra cosa”, ha agregado.

Hoja de ruta legal

Así mismo, ha insistido en aclarar que “la hoja de ruta a seguir en este asunto no la marca el señor Pérez, la marcan los letrados que representan y que defienden los intereses municipales”, una hoja de ruta que, además, “ha sido explicada por los técnicos en todas las juntas de portavoces que se han ido celebrando y en las que los concejales del PSOE han votado hasta la fecha a favor a todos los pasos que ha dado el Ayuntamiento”.

Sobre las afirmaciones en relación a los casos de corrupción, la portavoz del gobierno local ha indicado que “el señor Pérez solo ha dicho que el Partido Socialista sabe mucho de corrupción, algo es patente simplemente con ver las noticias que salen a diario en cualquier medio de comunicación nacional”.

Por último, la edil ha avanzado que “para demostrar que la transparencia es máxima", de nuevo el martes "están convocados a una nueva Junta de Portavoces en la que entiendo que el grupo socialista vendrá, no sé si con su portavoz, su portavoz adjunto o cualquier otro miembro del grupo, para dar cumplida información como se hizo el pasado viernes y en todas las ocasiones anteriores”.