La denuncia del PSOE: de 50 a 200 pacientes derivados a hospitales privados de Benidorm cada mes

La diputada socialista de la Marina Baixa Mayte García ha denunciado que la política sanitaria del Consell del PP ha disparado el número de pacientes enviados desde el hospital comarcal de La Vila Joiosa a hospitales privados de Benidorm, pasando de unas 50 personas al mes a cerca de 200.

García ha advertido de que esta situación consolida un modelo que prioriza la sanidad privada frente al refuerzo de la pública. "En la Marina Baixa se está normalizando sacar pacientes del sistema público en lugar de invertir en reforzarlo como viene ocurriendo ya en otros territorios", ha señalado en un comunicado.

Sindicatura

La diputada ha recordado que estas derivaciones se producen sin criterios públicos claros, tal y como ha advertido la Sindicatura de Comptes, que ha alertado de la falta de regulación, de control del gasto y de información completa sobre las intervenciones realizadas en centros privados.

Además, García ha exigido explicaciones a la Conselleria de Sanidad ante la gestión, asegura, por parte de un familiar directo del conseller de uno de los hospitales privados de Benidorm que recibe pacientes del sistema público. "No hacemos acusaciones, pero cuando hay dinero público y vínculos familiares, la transparencia es obligatoria", ha concluido.

El hospital de La Vila es de los más tensionados de la provincia. Este diario publicó que en la primera semana de enero había muchos pacientes que aunque estaban ingresados no podían subir a planta por falta de camas libres.