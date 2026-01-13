Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La escuela infantil municipal Les Caletes de Benidorm estrena patio

Los trabajos, con una inversión de 43.376 euros, se han llevado a cabo durante el período navideño

El patio de la escuela infantil municipal Les Caletes de Benidorm, tras la reforma

El patio de la escuela infantil municipal Les Caletes de Benidorm, tras la reforma / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

Los jóvenes alumnos de la escuela infantil municipal Les Caletes de Benidorm ya pueden disfrutar de su nuevo patio tras la remodelación integral realizada durante las pasadas fiestas navideñas y

La concejal de Educación, Maite Moreno, ha visitado este martes el centro educativo junto a los responsables del mismo para comprobar el resultado de esta actuación, que presenta una imagen y diseño completamente diferente a la anterior.

La edil de Educación, en la visita a la escuela

La edil de Educación, en la visita a la escuela / INFORMACIÓN

Los trabajos, que se prolongaron por espacio de una semana, han supuesto una inversión de 43.376,08 euros, y han consistido básicamente en la instalación de nuevos juegos infantiles, además del vallado de la zona de patio de las aulas. También se ha realizado una obra en el suelo del patio para colocar una base amortiguadora.

Actuaciones continuas

Moreno ha destacado que esta intervención se enmarca dentro de las actuaciones de mejora "que realizamos de manera continua en los centros escolares". La edil ha resaltado igualmente "la gran mejora estética y funcional" del patio, que permitirá a los más pequeños "disfrutar mucho más de su escuela".

La escuela infantil municipal Les Caletes cuenta en sus instalaciones con un aula de bebés para ocho niños/niñas, tres aulas para alumnos de 1-2 años con capacidad para 39 niños/as y tres aulas de 2 y 3 años para un total de 60 alumnos. El centro dispone también de un servicio de atención psicopedagógica.

