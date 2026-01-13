El grupo popular de Altea pedirá al pleno municipal que defienda a los pescadores locales ante la nueva normativa europea de preaviso de capturas

El grupo popular en el Ayuntamiento de Altea ha presentado este lunes en el registro municipal una moción para que se debata en el próximo pleno de la corporación municipal la solicitud “ante el Gobierno de España para que se elimine el preaviso electrónico obligatorio que han de efectuar los buques pesqueros de doce metros o más anunciando el volumen de pesca y especies capturadas cuatro horas antes de llegar a puerto”, según ha explicado este martes la portavoz popular, Rocío Gómez.

La edil ha aseverado que “nuestros pescadores tienen más cargas burocráticas con esta nueva normativa europea que entró en vigor el pasado día 10, según lo dispuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España” y ha añadido que el nuevo marco “es inasumible porque, además de que los pescadores han de comunicar el total de capturas dos horas y media entes de entrar en el puerto, la normativa elimina el umbral mínimo de 50 kilos en el Registro Diario de Capturas, obligando a anotar cada especie desde el primer kilogramo”.

Según ha explicado Rocío Gómez, “Altea tiene una flota de 12 barcas de arrastre, 2 de cerco y 2 de artes menores. Para la Cofradía de Pescadores, esta normativa es una carga burocrática añadida, razón por la que han presentado alegaciones. Y es por ello que desde el grupo popular reivindicamos, una vez más, una política pesquera que combine sostenibilidad con viabilidad económica, apoyo a la modernización de la flota y un marco normativo realista”.

La portavoz popular ha adelantado que en la moción presentada para su debate por la corporación municipal en el próximo pleno “afirmamos que la pesca mediterránea no opera con grandes mareas ni con jornadas alejadas de puerto, sino con salidas y entradas de proximidad, con cambios condicionados por el estado del mar, el tiempo, la seguridad y la propia dinámica de las capturas. La combinación de las exigencias de la normativa que esta en vigor desde el pasado sábado, supone que se han de desplazar de sus puestos de trabajo en la embarcación el patrón, que ha de estar en todo momento atento a las capturas, para anotar todos los detalles que se le exige, desde el pesaje a la talla, la hora de la captura y la especie capturada, por lo que se ve en la obligación de abandonar el puente de mando para cumplir con todos esos apuntes administrativos; y también afecta a la tripulación para realizar una carga administrativa desproporcionada y con el riesgo añadido de sanciones por errores formales y no por infracciones materiales”.

Finalmente, Gómez ha señalado que por todas estas cuestiones “el grupo municipal popular pedirá en el pleno el acuerdo de instar al Gobierno de España a que se elimine el preaviso de cuatro horas, y el aviso de dos horas y media, antes de la entrada a puerto para la flota de bajura. Que se restablezca el umbral mínimo de 50 kilos en el Registro Diario de Capturas. Y que se de traslado de este acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a la Subdelegación del Gobierno en Alicante y a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado”.