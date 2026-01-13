El PSOE exige la dimisión del alcalde por llevar a la "quiebra" a Benidorm por Serra Gelada

Máxima preocupación en Benidorm por las consecuencias económicas de la sentencia de Serra Gelada. Y exigencia de responsabilidades en forma de la dimisión del alcalde, Toni Pérez.

El PSOE ha reclamado este martes la marcha del primer edil, que a su vez preside la Diputación, tras agotar su última bala en el Constitucional, que ha inadmitido el recurso municipal. Una decisión que aboca al Ayuntamiento al pago de 283 millones de euros más intereses, lo que puede elevar la cifra hasta los 350 millones.

Mientras que el Consistorio estudia que opciones quedan tras serle notificada la providencia del Constitucional este mismo martes, donde el TC comunica que rechaza el recurso al no tener "especial trascendencia constitucional" para admitirlo, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, ha manifestado que "estamos muy preocupados ante la gravedad de esta sentencia y las consecuencias que van a tener para el futuro de nuestros hijos y nietos".

En la Junta de Portavoces de este martes, a primera hora, el ejecutivo municipal ha comunicado a la oposición formada por PSOE y Vox la providencia del TC, cuyo contenido estudian los servicios jurídicos para ver cuál es el próximo movimiento del Consistorio.

La portavoz del PSOE de Benidorm, Cristina Escoda / INFORMACIÓN

Y Escoda ha manifestado que esta resolución del Constitucional "era previsible. Lo veníamos diciendo, y se ha preferido mirar a otro lado, sin sentarse a hablar con la otra parte implicada", algo que ahora se antoja inevitable.

La edil socialista ha recordado que "estos convenios que datan del 2003 nunca se debieron aprobar por parte del PP. Y una vez aprobados no debió de cambiarse de postura de forma unilateral y sin pensar en las consecuencias para Benidorm".

Por ello, ha destacado que "ya es el momento de las responsabilidades políticas. Toni Pérez es el alcalde de la quiebra. Debe dimitir por habernos llevado a esta situación".

Los socialistas ya recordaron el lunes que "fue Toni Pérez quien cambió de forma unilateral la posición que había adoptado él mismo en 2003, votando a favor de los convenios, y que mantuvo su propio partido hasta el 2013".

Así, han insistido en que "el PSOE fue el único partido que se opuso y votó en contra de estos convenios en 2003, puesto que creaba unos derechos sobre los propietarios de suelo que rechazábamos. Una vez aprobados en solitario por el PP y ya gobernando la ciudad, el alcalde socialista Agustín Navarro tuvo que renovarlos, tanto en 2010 como en 2013, para no hacer frente a una sentencia millonaria como la que ahora tiene que afrontar el Ayuntamiento”.