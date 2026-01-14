Toni Pérez, sobre Serra Gelada: “Es un revés brutal, pero ni intervención, ni ruina. Se gestionará”

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, se ha mostrado contundente sobre los últimos varapalos judiciales por el caso de Serra Gelada. “Ni intervención ni ruina”, ha asegurado este miércoles en Alicante tras una rueda de prensa sobre Fitur. El responsable popular ha querido dejar claras dos cuestiones: la primera es que la batalla legal no ha acabado y la segunda, que el consistorio benidormense está en condiciones de gestionar el coste de los 350 millones a los que ha sido condenado en diferentes sentencias por la compensación dineraria a los propietarios del suelo del parque natural.

El alcalde ha llegado a calificar la actual situación como “un revés brutal”. Sin embargo, ha considerado que “Benidorm está dando ejemplo para dar un espacio verde. Veamos esa perspectiva. No sé por qué ahora se mira solo la parte económica”. No obstante, el lunes empezó a correr el plazo de 30 días para que los técnicos analicen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y tras estudiar las opciones, se decidirá si se juega una nueva baza judicial o se afronta la misma.

Para el titular municipal, “aquí se va a abrir un debate” y ha defendido que a pesar de ser “dos reveses importantes”, ha rechazado de plano que las consecuencias sean “ni la intervención ni la ruina”. En este sentido, se ha mostrado seguro de que se podrá gestionar el pago de la cantidad millonaria y para explicarlo ha recurrido a varios paralelismos.

Vista de Benidorm desde Serra Gelada. / David Revenga

Por un lado, Toni Pérez ha recordado que cuando llegó al Ayuntamiento en 2015, “había 95 millones de deuda que, dos años más tarde, se quedó en cero”. “Habrá que gestionarlo con cabeza”, ha repetido en diferentes ocasiones.

Por otra parte, ha señalado que otros consistorios han abordado pasivos de tan alta cantidad y “nunca se ha intervenido” en referencia al Estado. “Ha habido nombramientos”. “Esto ha ocurrido ya”, intentando dar un tono de normalidad, pues Pérez ha denunciado los “alarmismos” con los que algunos juegan en la actualidad, en referencia a la oposición. Es más, ha llegado a decir que “quien habla así no ha gestionado un ayuntamiento”.

El precio de la sostenibilidad

El segundo paralelismo ha versado sobre el hecho de que el Ayuntamiento tomar en su momento la decisión de adquirir el terreno de la Serra Gelada a la familia García Puchades. Con el relato de los tiempos y los convenios firmados desde 1963, el alcalde ha considerado que contar con un pulmón verde en el municipio es positivo.

“Siempre he dicho que la sostenibilidad cuesta dinero y me ha criticado por ello”. El mensaje ha estado directamente dirigido a la oposición y a quienes, según ha expresado, solo ven un lado del caso.

Por último, respecto a posibles negociaciones con los propietarios, el edil benidormense ha evitado la respuesta y se ha limitado a indicar que “Benidorm acatará lo que diga un juez y actuaré en consecuencia”. Además, la ciudad “tiene capacidad política y ciudad y aún queda complejidad, pero ahora reviento el problema, los vecinos se alegran de ver protegida la Serra Gelada”.

En cuanto al camino a recorrer, ha insistido como en días anteriores, que “nosotros no podemos decidir si vamos en casación o no (ante el Tribunal Supremo). No te puedes equivocar a sabiendas, eso es prevaricación. En mano del actual gobierno atenderlo y resolver de la mejor manera posible”.