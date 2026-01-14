¿Benidorm retirará el nombre de Julio Iglesias del auditorio por la investigación por supuestos abusos?

La ciudad que vio nacer el mito de Julio Iglesias hace casi 60 años esperará al desarrollo de la investigación que se ha abierto por supuestos abusos sexuales del cantante antes de plantear cualquier medida sobre su figura.

Fuentes del equipo de gobierno han señalado este miércoles que son conocedores de la investigación abierta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y "se está a la espera de ver cómo se desarrolla", al ser preguntado el ejecutivo sobre la posibilidad de cambiar el nombre del Auditorio Julio Iglesias o retirar la estatua en su honor.

Toni Pérez se pronuncia sobre las acusaciones a Julio Iglesias y el futuro del auditorio de Benidorm / Jose Navarro

Un posicionamiento que coincide con el del principal grupo de la oposición, el PSOE, que considera también prematura una medida así y pide aguardar a que avancen las pesquisas, aunque los socialistas han mostrado su respaldo a las víctimas y de confirmarse las denuncias, afirma que tendría que cambiarse.

Además, el alcalde Toni Pérez ha realizado manifestaciones sobre este tema en la Diputación este miércoles, recordando la existencia de la presunción de inocencia y que el reconocimiento que tiene el artista en Benidorm es por su victoria en el Festival de la Canción de la localidad en 1968.

PSOE

Desde el Grupo Socialista han mostrado su "preocupación ante las informaciones aparecidas", mostrando su "total apoyo a las mujeres denunciantes".

Y esperan que "la justicia actúe. Cuando la investigación avance y, en caso de confirmarse las acusaciones, el Ayuntamiento debería actuar y retirar reconocimientos como el nombre del auditorio del Parque de l'Aigüera, pero por el momento hay que ser prudentes".

A. Vicente

Julio Iglesias es una figura muy ligada a Benidorm. Allí ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, interpretando su canción “La vida sigue igual”, con lo que inició su exitosa carrera. Y en su honor se bautizó con su nombre el citado auditorio, que alberga también una estatua del artista madrileño.

Zaplana

Y conocida también es la amistad que entabló con Eduardo Zaplana, cuando este era alcalde de la ciudad.

Julio Iglesias y Eduardo Zaplana en un acto en 1998 / ALFAQUI

Una relación que después también incluyó negocios entre la Generalitat, ya presidida por Zaplana, y el cantante, que fueron objeto de investigación judicial con el caso IVEX por los pagos a Iglesias, que declaró como testigo. Una causa que finalmente se archivó por prescripción en 2023.

Iglesias fue embajador de la Comunitat Valenciana en 1998 y 1999 en virtud del contrato firmado a través del IVEX (Instituto Valenciano de la Exportación), cuando Zaplana dirigía el Consell, y la investigación se abrió en 2005 por la presunta malversación por los pagos en "B" y a través de paraísos fiscales de casi seis millones de euros al cantante.

Noticia en elaboración