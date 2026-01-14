Esta formación sí que pide ya el cambio de nombre del auditorio Julio Iglesias de Benidorm

Compromís ha reclamado este miércoles una "revisión" de los reconocimientos públicos otorgados a Julio Iglesias tras las acusaciones de supuestas agresiones sexuales continuadas a extrabajadoras de sus mansiones de América. Entre ellos, el del nombre al auditorio del parque de l'Aigüera de Benidorm.

Desde la formación señalan que "estos hechos, sumados al debate social generado en los últimos meses, obligan a las instituciones a reflexionar sobre la idoneidad de mantener honores y denominaciones públicas vinculadas a determinadas figuras". Unos cambios que ha descartado por ahora el Ayuntamiento, que pide aguardar a que avance la investigación, recordando la existencia de la presunción de inocencia.

Los espacios culturales de titularidad pública no pueden permanecer ajenos a debates sociales tan relevantes como el respeto, la igualdad y la lucha contra las violencias machistas Pere Beneito — Portavoz de Compromís per Benidorm

Pere Beneito, portavoz de Compromís per Benidorm, formación que no tiene representación en el Ayuntamiento, ha defendido que los espacios culturales de titularidad pública “no pueden permanecer ajenos a debates sociales tan relevantes como el respeto, la igualdad y la lucha contra las violencias machistas”.

Beneito ha subrayado que revisar estos reconocimientos “no supone juzgar una trayectoria artística en su conjunto”, sino asumir que las instituciones deben actuar con responsabilidad y coherencia con los valores democráticos actuales.

Desde Compromís recuerdan que "los homenajes públicos no son neutros y que mantenerlos implica un posicionamiento institucional". Por ello, han solicitado "la apertura de un proceso participativo para que los y las benidormenses y el sector cultural de la ciudad puedan proponer un nuevo nombre para el auditorio".

A. Vicente

Por su parte desde el PSOE de Benidorm ha manifestado su respaldo a las víctimas y ha apuntado que de confirmarse las acusaciones, se debería cambiar el nombre del auditorio, aunque ha agregado que hay que esperar a que avancen las investigaciones.

Medalla de Oro

Por su parte, la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha pedido al Gobierno que retire la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida en 1988 por el Ministerio de Cultura.

Micó ha insistido en que las distinciones públicas “no son inmutables” y ha reclamado al ejecutivo que actúe con "coherencia y sensibilidad social", especialmente en un contexto en el que las instituciones están llamadas a ser ejemplares en la lucha contra el acoso y las violencias sexuales.

Micó ha criticado también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defender a Julio Iglesias tras conocerse los casos de acoso sexual: “La violencia machista puede aparecer en cualquier contexto, lo que diferencia a la derecha y a la izquierda es la reacción posterior. Mientras nosotros pedimos revisión, respeto y responsabilidad, ellos siempre optan por el aplauso, la alabanza y la glorificación de los acosadores. Ayuso está haciendo con Julio Iglesias lo mismo con Plácido Domingo”.