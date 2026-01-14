La donación romana relacionada con el vino que recibe el museo de La Vila Joiosa

La familia Ruiz Soler de la Vila Joiosa ha donado al museo de localidad, Vilamuseu, un busto del dios romano del vino, Baco. La pieza es una cabeza de Baco que perteneció a una herma, que es un pedestal decorativo liso rectangular, de mármol, que solía estar rematado por una cabeza de un dios o de un personaje ilustre.

La familia Ruiz Soler depositó la pieza temporalmente en 2017 en Vilamuseu y ahora los hermanos Pablo, Lluís, Carlos, Pedro y Mar Ruiz Soler hacen donación al museo en propiedad, para formar parte de su exposición permanente. La donación se ha firmado “in situ” por el alcalde Marcos Zaragoza y miembros de la familia, junto a la concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca.

El primer edil ha indicado este miércoles que “esta pieza entra a formar parte de los fondos del museo y tiene una gran importancia para la arqueología de Villajoyosa y la Comunidad Valenciana”. Y añadió que “agradecemos a la familia Ruiz Soler que haya donado este busto del dios romano del vino localizado en una vivienda familiar para depositarlo definitivamente en Vilamuseu y seguir disfrutando de él e investigando sobre la historia de Allon”.

Procedencia descubierta

La concejal de Patrimonio Histórico apuntó que “esta pieza ha pertenecido a la familia Ruiz Soler desde que ellos recuerdan, pero curiosamente, hasta hace muy poco se desconocía su procedencia”. Hace apenas unos meses el investigador local Agustí Galiana “comunicó al museo la existencia de documentos antiguos que la mencionan. La primera noticia la da un manuscrito de Juan Linares a mediados del siglo XIX” que habla de “una cabeza de piedra con turbante asiático, y existe hoy en la Barbera de D. Vicente Galiana”.

El “turbante” se refiere a la corona de hiedra y a un tocado de cintas que suelen llevar estas piezas, que le dan ese aspecto y que son típicas del dios Baco. Teodoro Llorente es el primero que la publica, en 1889: Un “busto de mármol blanco, de varón barbado, inferior al natural, empotrado en la pared en la heredad de D. Ignacio Galiana, partida de la Barbera, cercano al mar”.

Estas menciones corresponden sin duda a la Barbera de Pedro Ruiz, un antiguo mas que había junto al acantilado sobre la playa de La Vila Joiosa, en cuya pared la pieza estuvo durante más de un siglo. Este caserón, hoy desaparecido, perteneció a la familia Ruiz Soler, quienes recuerdan diversas anécdotas sobre la pieza, como que se encontraba en la pared detrás de una puerta, que al abrirse la golpeaba, y por ese motivo había perdido la nariz.

Qué era una herma

Las hermas originalmente representaban al dios Hermes, de donde proviene su nombre. En Roma representan con frecuencia a Baco, el dios del vino. Eran pequeños pilares que tenían la misión de ahuyentar a los malos espíritus.

En el Imperio romano las hermas solían decorar jardines, patios o habitaciones principales de las residencias señoriales, o algunos espacios de edificios públicos, como las termas o los teatros.

En este caso, se continúa investigando sobre la posibilidad de que se localizara en la gran villa imperial romana de Barberes Sud, a escasa distancia de la Barbera de Pedro Ruiz, quizá en el jardín rodeado de columnas y de ricas pinturas murales que se ha documentado en las recientes excavaciones de la villa. La pieza se puede fechar en la segunda mitad del siglo I d. C., cuando este tipo de hermas estaba de moda.