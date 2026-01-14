Esta es la respuesta del PP a la petición de dimisión para el alcalde de Benidorm por Serra Gelada

El equipo de gobierno popular de Benidorm ha salido al paso de la petición de dimisión verbalizada el martes y reiterada este miércoles para el alcalde Toni Pérez, por el varapalo económico que supone abonar 350 millones de euros por el caso Serra Gelada.

Así, la portavoz del ejecutivo, Lourdes Caselles, ha respondido al comunicado emitido este miércoles por los socialistas y ha señalado que, a la vista de los argumentos esgrimidos por el PSOE, “entendemos que la señora Cristina Escoda -portavoz socialista- ya habrá presentado su dimisión, porque nunca se opuso a los pasos dados por el Ayuntamiento en el caso de Sierra Helada”.

INFORMACIÓN

Caselles ha recalcado que la edil socialista “no solo habrá presentado su dimisión, sino también su renuncia al acta de concejal” y le ha pedido que “dejen de engañar a todo el pueblo de Benidorm” porque “todos y cada uno de los pasos y acuerdos a los que se ha llegado para la presentación de recursos, respuestas o recursos de casación y amparo fueron aprobados por la Junta de Portavoces de la que forma parte la señora Escoda”.

Si Escoda está pidiendo la dimisión del señor Pérez, lo lógico es que ella haya presentado la suya porque ha estado a favor de todos y cada uno de los pasos que ha dado el Ayuntamiento para defender el interés general Lourdes Caselles — Portavoz del PP de Benidorm

La portavoz popular, asimismo, ha afeado a la socialista que en numerosas ocasiones “no acude a las sesiones de las juntas de portavoces, así que tal vez cuando se han adoptado esos acuerdos, ella no estuvo presente”.

Servicios jurídicos

No obstante, ha insistido en que “el PSOE en ningún caso se ha opuesto jamás a las directrices marcadas por los servicios jurídicos municipales en este asunto”.

Por eso, ha reiterado Caselles, “si Escoda está pidiendo la dimisión del señor Pérez, lo lógico es que ella haya presentado la suya y su renuncia al acta de concejal porque, repito, ha estado a favor de todos y cada uno de los pasos que ha dado el Ayuntamiento de Benidorm para defender el interés general, que es lo más importante”.

Pese a todo, y a tenor de la postura adoptada por el grupo socialista, la portavoz popular considera que “la señora Escoda vuelve a dejar patente que para ella el interés general está por debajo de su interés particular y también del interés de ciertas personas”.

Lourdes Caselles, portavoz del equipo de gobierno del PP de Benidorm / INFORMACIÓN

En ese sentido, ha agregado Caselles, conviene recordar que cuando se inició la revisión de oficio de los convenios, el PSOE se abstuvo o votó a favor de la nulidad, dependiendo de quién fuera el suscribiente del convenio. Que se lo hagan mirar, porque el PSOE, dependiendo de quién fuera, votaba en un sentido o en otro” ha continuado.

Abstenciones

Caselles también ha recordado que el grupo socialista “se abstenía en informes jurídicos, informes técnicos, incluso con del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. Dependiendo quién fuera votaban una cosa u otra” a pesar de que “los informes siempre eran los mismos porque era iniciar una nulidad de pleno derecho. Desde luego, si hubiesen estado en contra de cualquiera de las actuaciones que ha seguido el Ayuntamiento, como mínimo habrían votado en contra” ha apostillado la portavoz.

Lourdes Caselles ha asegurado además que los socialistas “en ningún momento y en ninguna junta de portavoces nos dijeron de tomar otro camino procesal, otra defensa distinta a la que nos trasladaban los servicios jurídicos. Por lo tanto, si pide la dimisión del alcalde, entiendo que ella también va a dimitir”.

Caselles ha vuelto a recordar, por último, que “en los años 2010 y 2013, ya con la declaración de parque natural desde 2005, los que renovaron esos convenios fueron ellos. De hecho, hay escritos del grupo municipal del PP en los que solicitábamos que nos respondiesen a una serie de dudas que ya teníamos respecto a la posible nulidad o no de esos convenios”.