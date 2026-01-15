Los alumnos de Primaria de Altea reciben educación sexual por los especialistas de La Naturadora, de Benissa
Auspiciado por la concejalía de Igualdad, a petición de las AMPA’s, durante enero se imparten 54 talleres en cuatro de los cinco colegios públicos del municipio
Durante el presente mes de enero, los alumnos de Primaria de los colegios públicos Les Rotes, El Blanquinal, L’Olla y Garganes están recibiendo educación sexual gracias a un programa de talleres que ha puesto en marcha la concejalía de Igualdad de Altea a petición de las AMPA’s de dichos centros escolares. La concejala del área, Anna Lanuza, ha indicado este jueves que desde el pasado lunes “los monitores de La Naturadora, entidad de Benissa especializada en educación afectivo-sexual, están impartiendo los talleres hasta un total de 54 sesiones, con tres sesiones por aula, que se desarrollarán durante todo el mes en estos cuatro centros públicos educativos, de los cinco existentes en Altea”.
Lanuza ha añadido que “además, la iniciativa incluye una formación específica dirigida a las familias con el objetivo de reforzar el acompañamiento educativo desde el entorno familiar”, y ha pormenorizado que los talleres “están adaptados a las distintas edades y etapas educativas, basándose en una metodología participativa, cercana y respetuosa”.
La edil ha explicado que entre los contenidos que se trabajan “se encuentran el conocimiento del propio cuerpo, la gestión de emociones, las relaciones sanas, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, el consentimiento y la prevención de conductas de riesgo”.
Construir relaciones sanas y libres de violencia
Anna Lanuza ha hecho hincapié en que desde el Ayuntamiento de Altea “apostamos por una educación afectivo-sexual de calidad, que proporcione a niñas, niños y jóvenes información adecuada a su edad y les ayude a construir relaciones sanas y libres de violencia”. Y ha destacado que la educación sexual “es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, por lo que debe abordarse desde una perspectiva educativa, preventiva y basada en el respeto y la igualdad”.
Asimismo, Anna Lanuza ha subrayado la importancia de la formación dirigida a las familias, afirmando que “el acompañamiento familiar es clave. Por eso consideramos imprescindible ofrecer espacios formativos que doten a las familias de recursos y herramientas para abordar estos temas con naturalidad y confianza”.
La edil ha afirmado que “tenemos la suerte de poder trabajar nuevamente con La Naturadora, ya que su trabajo es de una grandísima calidad y profesionalidad, abordando siempre con un gran respeto cada taller que realizan. Siempre desde una perspectiva de igualdad e inclusión”. Al respecto, Lanuza ha destacado que la educación sexual de calidad “es imprescindible para fomentar la autoestima y la sexualidad positiva de los y las jóvenes”.
Por último, ha apostillado que con esta idea de partida, “La Naturadora cuenta con un programa educativo que garantiza el acceso a los recursos y la información que responda a las dudas y los intereses del alumnado, atendiendo las necesidades e intereses de las personas jóvenes, en una etapa de preocupación por el cuerpo y la apariencia, con una presión social cada vez mayor, donde se tienen que adoptar habilidades como la asertividad y el derecho a decir ‘no’, así como la responsabilidad sobre las consecuencias de las conductas sexuales”.
