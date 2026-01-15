Benidorm corta al tráfico la próxima semana una arteria clave del casco urbano por obras

Cinco días sin una arteria clave para Benidorm. La concejalía de Movilidad ha informado este jueves que la avenida de l’Aigüera estará cortada al tráfico desde el próximo lunes, 19 de enero, hasta el viernes día 23 de enero, con motivo de las obras del Plan de Asfalto.

Los trabajos se extenderán desde la confluencia de la Plaza de SS MM Reyes de España hasta la calle Virgen del Rocío y donde se van a realizar tareas de fresado, asfaltado y pintura, según han señalado desde el Consistorio.

La actuación incorpora un carril bici y soluciona la problemática de la estrechez de un punto para los autobuses

El tramo entre la Plaza SS MM Reyes de España y calle Orxeta permanecerá cerrado desde el lunes hasta el viernes, mientras que entre las calles Orxeta y Virgen del Rocío el tráfico se suspenderá del miércoles al viernes.

Mapa del corte de tráfico de la avenida de l'Aigüera / INFORMACIÓN

Mientras duren los trabajos se intentará afectar lo menos posible el acceso a los aparcamientos que se ubican en la avenida. No obstante, en función del desarrollo de la obra, el acceso podría verse afectado puntualmente durante algunas horas; una circunstancia de la que se informará previamente a las comunidades afectadas.

Con esta actuación también vamos a resolver un problema recurrente con el paso de los autobuses urbanos Francis Muñoz — Concejal de Movilidad

El concejal del área, Francis Muñoz, ha pedido “disculpas” por “las molestias que pueda comportar esta obra de asfaltado en una arteria tan importante para la movilidad de la zona centro y con la que se pretende renovar el firme de toda la avenida, que en algunos puntos está bastante deteriorado, mejorando así el confort en la conducción y, lo que es más importante, la seguridad”.

Problemática con los autobuses

Muñoz ha detallado que “además de esa mejora del pavimento, con esta actuación también vamos a resolver un problema recurrente que tenemos en la parte alta de la avenida con el paso de los autobuses urbanos debido a la estrechez de la calzada y al mal aparcamiento de vehículos a ambos lados”.

Como solución, en el tramo que va desde la calle San Marcos hasta Orxeta se va a eliminar la banda de aparcamiento del margen derecho para ensanchar la calzada, y se incorporará un carril bici en sentido ascendente desde el inicio de la avenida l’Aigüera.