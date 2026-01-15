Benidorm pone a punto sus playas para las primeras citas turísticas
La ciudad mantiene todo el año los servicios de limpieza o socorrismo en sus arenales, con miles de usuarios también en temporada baja
El Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha una limpieza intensiva de sus playas para dejarlas a punto de cara a las primeras visitas turísticas del año. Según ha explicado la concejala del área, Mónica Gómez, "aprovechando el momento de menor afluencia, ya se ha retirado el mobiliario como hamacas, sombrillas y demás elementos de Levante, Poniente y Mal Pas, para cribar y voltear la arena".
Esta técnica permite que la arena se desinfecte de manera natural gracias a la acción de los rayos ultravioleta del sol, al tiempo que ayuda a nivelar las playas y dejarlas en "perfecto estado".
Los trabajos comenzaron la pasada noche en la zona del paseo de Tamarindos y se prolongarán aproximadamente un mes. Durante este tiempo, se realizarán también pequeñas reparaciones y mejoras con el objetivo de "mantener la excelente calidad de los servicios que ofrecen nuestras playas y que las hacen únicas", ha añadido la concejal.
Mónica Gómez ha destacado que Benidorm es "una de las pocas ciudades de España que mantiene activos todos los servicios de playa durante los 12 meses del año, incluyendo limpieza, salvamento, socorrismo y Playas Accesibles. Aquí nunca cerramos por temporada", y ha recordado que incluso en los meses de menor afluencia, el volumen de usuarios sigue siendo muy elevado.
