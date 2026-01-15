La Vila pide eliminar las nuevas cargas a los pesqueros: "El mar manda, el preaviso desplaza a la tripulación de su trabajo"

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha mostrado de nuevo su apoyo firme al sector pesquero local y del Mediterráneo. Lo ha hecho en el pleno ordinario del mes de enero, donde ha aprobado por unanimidad una moción para pedir reducir la burocracia que afecta directamente a los pescadores y evitar que nuevas obligaciones administrativas pongan en riesgo la actividad diaria de la flota de bajura.

La moción ha sido presentada por el gobierno local del PP y a ella se han adherido PSOE, Vox y Gent per La Vila, informa el Consistorio. La iniciativa plantea instar a las autoridades competentes a eliminar el preaviso electrónico de 2 horas y media para la entrada a puerto y a restablecer el umbral mínimo de 50 kilos en el registro diario de capturas, medidas que han entrado en vigor el 10 de enero de 2026 para embarcaciones de 12 metros o más.

Según recoge la moción, la pesca mediterránea trabaja con salidas y entradas de proximidad, condicionadas por el estado de la mar, el tiempo y la seguridad, por lo que imponer un preaviso rígido y eliminar el umbral mínimo de registro "desplaza al patrón y a la tripulación de su trabajo" y aumenta el riesgo de sanciones por errores formales.

El alcalde, Marcos Zaragoza, señala que "no vamos a mirar hacia otro lado cuando se pone más difícil el trabajo de nuestros pescadores" y añade que desde 1999, el PP "ha defendido al sector pesquero y no vamos a dejar de hacerlo ante nada ni ante nadie".

"El mar manda"

El concejal de Pesca, Carlos Soler López, por su parte, explica que estas exigencias "no se adaptan a la realidad de la pesca de nuestro Mediterráneo: el mar manda, y la seguridad también. Pedimos sentido común: menos burocracia y más apoyo real a un sector esencial" para el municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con un modelo de política pesquera que combine sostenibilidad y viabilidad económica, favorezca la modernización del sector y mantenga un marco normativo realista y ajustado a las condiciones de trabajo de la costa mediterránea", indica Soler.

Arrastre y trasmallo

La Cofradía de Pescadores de La Vila gestiona la venta de capturas de las embarcaciones afiliadas y tiene como objetivo garantizar la calidad y frescura del producto. Actualmente cuenta con 35 embarcaciones, 27 dedicadas a la pesca de arrastre y ocho al trasmallo.

El pleno ha aprobado también por unanimidad la solicitud de adscripción por parte de la Generalitat Valenciana de un local situado en el edificio de la Casa de la Mar. Por unanimidad de todos los grupos políticos ha salido adelante también el reglamento interno regulador del régimen de teletrabajo en el Ayuntamiento y el protocolo de Emergencias Climáticas y Catástrofes, un procedimiento para la gestión de permisos para emergencias municipales del personal empleado público del Ayuntamiento.

Toma de posesión del concejal de Vox José Manuel Chaves Porras / INFORMACIÓN

Por contra, la moción del PSOE para bonificar la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos a viviendas que utilicen el compostaje como medida de reciclaje ha sido rechazada.

En el pleno del mes de enero se ha realizado la toma de posesión del concejal de Vox José Manuel Chaves Porras, tras la renuncia de David Moreno, del mismo grupo, al acta de concejal.