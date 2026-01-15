Un nuevo aparcamiento para la ciudad de los rascacielos

El Ayuntamiento de Benidorm iniciará la próxima semana los primeros trabajos de cara a la construcción del aparcamiento subterráneo de la avenida Jaime I, que tendrá más de 400 plazas y que ejecutará la empresa concesionaria del Plan Futura 2000, Telpark. Un proyecto que ya tuvo un primer intento hace 15 años que no cuajó.

En concreto se trata de la retirada de los 31 ejemplares arbóreos (melia azedarach) del margen derecho de la avenida (en sentido ascendente) para proceder a su colocación en otros espacios del municipio.

Así, lo primero será proceder a una poda aérea de formación de los ejemplares. Se aplicará cicatrizante en las ramas que lo necesiten, el cual vendrá acompañado de fungicidas para evitar en lo posible la entrada de hongos que pudieran dañar el árbol.

El parking contribuirá a revitalizar la actividad al tiempo que resolverá y atenderá las necesidades de aparcamiento Francis Muñoz — Concejal de Obras de Benidorm

Posteriormente serán retirados del suelo y trasplantados en zonas como el parque de Foietes en un área con falta de sombras, en el aparcamiento a la entrada de El Moralet junto a la caseta cercana a los campos de fútbol Hermanos Martínez Munuera o, en caso de ser necesario, en el Festa Espai junto al trinquet Vicente Pérez Devesa.

Una vez replantados los ejemplares recibirán una solución hormonal vegetal para acelerar el crecimiento basal de los mismos.

Los concejales de Obras y Parques y Jardines, Francis Muñoz y José Ramón González de Zárate, han estado este jueves "in situ" para ver el estado de los árboles que serán trasplantados antes de iniciar las primeras catas.

“La idea es empezar el transporte de los árboles a su nueva ubicación la próxima semana una vez se haya completado la poda de formación” ha explicado González de Zárate.

15 meses de obras

Ante el inminente inicio de los trabajos, que se prolongarán por espacio de 15 meses, el concejal de Obras, Francis Muñoz, ha informado de que “ya hemos hablado con todos y cada uno de los comercios de la zona que se van a ver afectados por esta actuación en los próximos meses”.

El edil ha precisado que “hemos ofrecido todo tipo de detalles y respondido a las preguntas que nos han hecho sobre la obra, aunque les iremos informando puntualmente de los avances en el desarrollo de los trabajos, así como de las modificaciones que les pudieran afectar”.

El futuro aparcamiento abarcará el tramo de Jaime I que va desde la avenida Nicaragua hasta el cruce con Ricardo Bayona y Los Limones, alrededor de 350 metros lineales, y con capacidad para más de 400 vehículos.

Los ediles de Jarines y Obras han visitado la zona, donde el lunes empezará la retirada de 31 árboles / INFORMACIÓN

Según ha indicado Muñoz, la nueva infraestructura “incrementará de forma importante las plazas de estacionamiento disponibles en esta zona, lo que sin duda contribuirá a revitalizar la actividad -como ya ocurrió tras la remodelación de la avenida-, al tiempo que resolverá y atenderá las posibles necesidades de aparcamiento presentes y futuras”.

El proyecto se ejecutará, ha recalcado el concejal, “mimando muchísimo el arbolado existente e intentando minorar al máximo la afección de la obra sobre el comercio, los residentes, la vía pública y los tránsitos peatonales y la circulación”.

Dos rotondas

Según figura en el proyecto del aparcamiento, está prevista la creación de dos rotondas en la avenida para facilitar el acceso al mismo sin ralentizar o paralizar el tráfico. La primera de las glorietas se ubicará a la altura de Ricardo Bayona y Los Limones; y la segunda, junto a Marqués de Comillas.

Por otro lado, Francis Muñoz ha concretado respecto a la obra que en la parte derecha (sentido ascendente) el ancho de las aceras se reducirá temporalmente en varios metros, pero “respetando y garantizando siempre el tránsito peatonal y el acceso a edificios y comercios”.

Por último, el titular de Obras ha reiterado que “los responsables políticos y los técnicos municipales vamos a estar muy pendientes del desarrollo de la obra y de que se cumplan todos y cada uno de los condicionantes que ha planteado el Ayuntamiento para reducir las molestias a vecinos y comerciantes y la afección al entorno”.