El nuevo cruce de acusaciones entre PP y PSOE de Benidormpor la millonaria sentencia de Serra Gelada

Nuevo enganchón entre PP y PSOE por la millonaria sentencia que aboca al Ayuntamiento de Benidorm al pago de 350 millones. Mientras los socialistas exigen a los populares que aclaren por qué cambiaron de criterio tras aprobar los convenios urbanísticos por Serra Gelada, desde el ejecutivo del PP han respondido que fue por la protección como parque natural de 2005 por parte de la Generalitat, y que es el PSOE el que ha cambiado de criterio.

Desde el PSOE su portavoz adjunto Sergi Castillo, ha exigido a la portavoz del ejecutivo municipal popular, Lourdes Caselles, que explique el cambio de postura de su partido sobre Serra Gelada, un proceso que ha culminado con la obligación de abonar 283 millones más intereses a los dueños de unas parcelas urbanizables en esta zona, a los que se acordó compensar con aprovechamiento urbanístico en otros planes parciales por la protección del enclave.

El edil del PSOE ha recordado que “es esa lamentable decisión, liderada por el alcalde, Toni Pérez, la que ha llevado a la ruina a la ciudad con una sentencia inasumible cuyas consecuencias no se atreven todavía a explicar”.

Castillo ha respondido así a las acusaciones lanzadas el miércoles por Caselles en otro comunicado en el que los populares cargaban contra el PSOE y rechazaban su petición de dimisión para Pérez.

“Todavía no se ha dado cuenta que fue su partido el que en 2003 firmó estos convenios, en contra del PSOE, en los que se aprobó compensar a los propietarios afectados por la supresión de los derechos edificatorios en Serra Gelada. No se ha enterado que su partido defendió renovarlos hasta el 2013, porque era lo lógico para no afrontar una indemnización millonaria. Ahí están las hemerotecas y las declaraciones”, ha indicado el edil.

Castillo ha recordado que, cuando Toni Pérez alcanzó la Alcaldía “anunció solemnemente que tenía muy clara la hoja de ruta que iba a seguir en Serra Gelada, una decisión que ha llevado a la quiebra técnica del Ayuntamiento”. “No lo decimos nosotros, es una decisión judicial y así lo definen los técnicos consultados”, ha matizado.

"Oscuros intereses"

“Lo que tienen que hacer en el PP es pedir explicaciones al que inició la nueva hoja de ruta, preguntar por qué no se buscó el interés general de Benidorm, por qué oscuros intereses lo hicieron, qué venganza buscaban... Asuman la responsabilidad y den la cara”, ha añadido.

En este sentido, Castillo ha preguntado hasta qué punto influyó entonces la división del centro derecha en dos partidos y el apoyo de sectores empresariales al que compitió electoralmente con él.

Asimismo, el concejal ha lamentado las manifestaciones de Caselles, señalando al PSOE e incluso pidiendo la dimisión de la portavoz Cristina Escoda. “No sabemos de qué planeta ha aterrizado la señora Caselles, que no se da cuenta de que Toni Pérez es alcalde desde el 2015, de que fue su partido quien cambió de postura, y que la señora Escoda lidera un grupo de 8 concejales frente a los 16 de este nefasto gobierno”, ha afirmado.

Junta de Portavoces

Castillo se ha referido a las falsedades sobre las juntas de portavoces que convoca Alcaldía. “Queremos que se hagan públicas las actas de este órgano. Con máxima transparencia. Así todo el mundo podrá ver que no se vota nada, porque no es un órgano ejecutivo, sino consultivo. Las mentiras de la señora Caselles sonrojan al que tenga el más mínimo conocimiento de cómo funciona un ayuntamiento”, ha argumentado.

“El alcalde nos convoca según su agenda, a veces con pocos minutos de antelación. Y el PSOE siempre ha acudido con dos representantes. En ocasiones no ha asistido ni el propio alcalde, que está atendiendo sus compromisos de partido y de la Diputación. Y lo más importante, jamás se ha votado ningún punto del APR7. Se nos ha informado y ya está”, ha puntualizado.

Con todo, el edil socialista ha recalcado que desde el varapalo del Tribunal Superior de Justicia, en mayo de 2024, su grupo municipal abogó por acercar posturas con los propietarios para, en la medida de lo posible, “paliar las tremendas consecuencias que tiene una sentencia, que ya va por los 350 millones de euros y subiendo, para Benidorm y para las próximas tres generaciones”. “El camino procesal era el que era tras la sentencia, por eso planteamos un acercamiento de todas las partes y diálogo para amortiguar el tremendo golpe económico de la sentencia”, ha zanjado.

Respuesta

Desde el PP no han tardado el salir de nuevo al paso. La portavoz del ejecutivo municipal, Lourdes Caselles, ha denunciado que "el PSOE de nuevo vuelve a mentir". Y ha recordado que "el PP suscribió unos convenios en el año 2003, en el que teníamos una suspensión de licencias en tres sectores de Benidorm, entre ellos el APR7 y que por lo tanto, para preservar, proteger y dado el valor medioambiental y paisajístico que tenía esa zona, por parte del grupo municipal popular, que entonces era el que gobernaba, se entendió que había que protegerlo y preservarlo".

El PP no ha cambiado de postura. La postura vino porque hubo la conselleria decretó un parque natural para calificar esos suelos como suelo no urbanizable especialmente protegido Lourdes Caselles — Portavoz del PP de Benidorm

Así, ha insistido en que "eso era en el año 2003, era suelo urbano que estaba pendiente de un levantamiento de una suspensión de licencias por parte de la conselleria desde el Plan General de 1990. Y por ello el Partido Popular, efectivamente, para preservar, proteger esos suelos, suscribe unos convenios en el año 2003. Estoy reiterando la fecha porque creo que es importante. En el año 2005, la Generalitat Valenciana aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra Helada, por el que todo ese suelo de Sierra Helada se declara como parque natural, es decir, suelo no urbanizable especialmente protegido y por lo tanto, sin edificabilidad".

Cambio

Por ello "desde entonces, el Grupo Municipal Popular, cuando ha gobernado, reitero, desde 2005, nunca ha vuelto a aprobar ni a renovar esos convenios de 2003, donde había unos suelos que estaban calificados como suelo urbano y tenían suspendidas las licencias por la Generalitat con la aprobación definitiva del Plan General del año 90. Pero no estaban preservados ni protegidos, como sí que lo estaban desde el año 2005, cuando se aprobó el Parque Natural de Sierra Helada".

La portavoz del PP recuerda que "en el año 2009 y antes de la moción de censura que hizo el Partido Socialista contra el grupo municipal popular, el entonces alcalde Manolo Pérez Fenoll, a la vista de cómo se encontraba la situación, negó esa renovación de convenios porque entendía que ya no tocaba y que en todo caso deberían pedírselo a la Generalitat, que era la que había protegido los suelos". Un convenio que renovó el Ayuntamiento con el PSOE en la Alcaldía en 2010.

Después recuerda que el PP pidió en 2013 "una serie de informes, documentos y explicaciones al respecto", sobre esa aprobación del Parque Natural de Sierra Helada y las consecuencias que podría tener con esos convenios.

Y ha añadido que "por otro lado, y una vez aprobada el levantamiento de la suspensión a través de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en el año 2012", también preguntaron por la repercusión que podía tener esa ese levantamiento de la suspensión con esos convenios", lamentando que "evidentemente no solo no se nos contestó, sino que hicieron caso omiso de lo que plasmábamos en esos escritos en los que decíamos que podían estar viciados de nulidad de pleno derecho".

El PSOE hizo caso omiso de lo que plasmábamos en esos escritos en los que decíamos que podían estar viciados de nulidad de pleno derecho Lourdes Caselles — Portavoz del PP de Benidorm

"Por lo tanto, el Grupo Municipal Popular no ha cambiado de postura. La postura vino porque hubo una administración supramunicipal, en este caso la conselleria, que a la vista del valor paisajístico y medioambiental de Sierra Helada, decretó un parque natural y aprobó un plan de ordenación precisamente para calificar esos suelos como suelo no urbanizable especialmente protegido".

"Desde entonces, el Grupo Municipal Popular nunca ha cambiado de posición, cosa que el señor Castillo está diciendo que hemos hecho", respondiendo que "los que han cambiado de postura han sido ellos".

Negociaciones

Y sobre la negociación con la familia Puchades, ha señalado que "el alcalde dijo que si ellos querían sentarse y negociar y pactar una indemnización, él les delegaba esa potestad, cuando en ese momento además teníamos dos sentencias que nos daban la razón respecto a la nulidad de pleno derecho de los convenios. Por lo tanto, ellos primero no dijeron nada de pactar cuando el señor alcalde dijo que él les delegaba esa competencia, que no tenía ningún problema para este caso, ellos no cogieron ese guante, por lo cual que ahora no digan que ellos lo dijeron, porque cuando el señor alcalde dijo que fueran ellos los que pactasen, ellos se echaron para atrás".

Así, ha agregado: "Que dejen de mentir a la ciudadanía, que dejen de mentir al pueblo de Benidorm y que asuman sus consecuencias. Y entiendo que si está haciendo esta nota de prensa el señor Castillo es porque a lo mejor la señora Escoda sí que ha presentado su dimisión, cosa que yo no voy a hacer".