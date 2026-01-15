Tres motivos por los que ir a Relleu en Sant Antoni del Porquet

Si hubiera que elegir una fecha para marcar en el calendario, el 17 de enero sería una de ellas.

Ese día Relleu se cubre con su mejores galas y acoge a todos aquellos visitantes que quieran disfrutar de un día de fiesta, cultura popular y tradición en uno de los mejores pueblos del interior de nuestra provincia.

El primer motivo por el que iría a Relleu es el gastronómico. En efecto, el municipio nos brinda una serie de suculentos manjares tradicionales que nos teletransporta a un contexto de los años 50 digno del film Cinema Paradiso. El plato principal es totalmente gratuito. Es muy consistente y podemos repetirlo las veces que queramos. Se trata de la famosa olleta.

Este plato es similar a la paella en Valencia: todos saben hacerlo pero cada uno le da un toque especial. En Relleu, uno de los ingredientes esenciales es la penca. En concreto, se cocinan ese día 120 kilos de esta preciada verdura que solemos confundir con el cardo o con la alcachofera pero que en Relleu tiene un gusto especial. Esta verdura debe ser cocinada como antaño: con mucho mimo, mucha dedicación y, por supuesto, dosis elevadas de paciencia.

El primer motivo por el que ir a Sant Antoni del Porquet es el gastronómico. / Carlos Brendel

La olleta de Relleu es diferente a las demás. Quien la prueba entiende enseguida que tiene algo distinto. En l’Alacantí se cocina con mucho blanquet, deliciosa, muy contundente y potente. En la Marina Alta se suele cocinar con mucha morcilla. El sabor cambia. En la Huerta de Alicante se le añade lentejas o garbanzos para formar la suculenta “olleta alicantina”. Pero la de Relleu es distinta. Se asemeja mucho al “arròs en fessols i penques”, una mezcla de abundante verdura (entre la que sobresale la mencionada penca relleuera) y trozos del cerdo. Lo dicho, un verdadero manjar.

También podemos apreciar otras delicias culinarias como la pericana y la coca a la paleta. Solo por degustar estos tres productos habremos amortizado sobradamente nuestro viaje.

El segundo motivo es disfrutar de la fiesta. Relleu se transforma ese día. Todo es mágico: el colorido de los blusones, el olor que desprende la leña con la que se va a asar el embutido elaborado “in situ” ese mismo día, la música tradicional, el revolteo de campanas, las plantas aromáticas y la mezcla de lo tradicional con lo moderno.

Los cinco sentidos tienen su momento de disfrute: el olfato por el olor a leña, la vista por el colorido de los blusones, las luces y los adornos, el oído por el revolteo de campanas, la emisión de música tradicional de la Rondalla de Relleu, la “Colla l’Aixama”, el tacto porque siempre tendremos un vaso en la mano y el que más sale ganando, el gusto.

Relleu se transforma durante ese día. / Carlos Brendel

El tercer motivo es saborear las mieles de un lugar privilegiado como es la Marina Baixa.

Relleu, una de sus capitales históricas, es un enclave mágico ya que es un término fronterizo entre Castilla y Aragón. Es un pueblo guerrero pero a la vez acogedor. Su nombre viene de un gentilicio galo, ya que se trata de la denominación que los guerreros mercenarios y feudatarios del caballero Puigvert (uno de los caballeros de Jaume I) le pusieron cuando conquistaron el castillo en 1245. De hecho, Relleu proviene de Ralaeu, el pueblo del Rosellón originario de los mercenarios de Puigvert. El Museu abre sus puertas y podemos combinar perfectamente tradición, Historia y cultura en un día que siempre recordaremos.

Así que no hay mucho más que pensar. El 17 de enero, Relleu espera. Y conviene recordar esos tres motivos que hacen que, una vez se llega, siempre se quiera volver.