Este es el dinero que destina Benidorm para colaborar con la asistencia domiciliaria de personas mayores o con poca autonomía

El Ayuntamiento de Benidorm va a destinar 500.000 euros para ayudar a sufragar el servicio de asistencia a domicilio a las personas mayores o con necesidades específicas de la localidad con escasos recursos.

La Junta de Gobierno Local ha dado este viernes luz verde a la aprobación y disposición de este gasto para costear el programa durante el año 2026, según ha indicado la concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí.

La edil ha señalado que estas ayudas se pueden solicitar hasta el 30 de septiembre en el caso de personas que hasta ahora no formaban parte del programa, mientras que los usuarios que ya estaban en el PAAD en 2025 ya solicitaron en su día la renovación.

“Con esta línea de ayudas, un año más, reafirmamos nuestro compromiso para hacer más llevadera la vida de muchas familias con personas dependientes o con poca autonomía, que tienen dificultades y a las que ayudamos a hacer frente a las necesidades que puedan surgir dentro de su hogar”, ha afirmado la regidora.

Zaragozí ha explicado que este programa está dirigido a “costear los gastos de asistencia que tienen en sus casas las personas mayores, personas con dificultades para valerse por sí mismas en determinadas tareas o personas con necesidades específicas, de modo que puedan permanecer en su entorno habitual y disponer de mayor autonomía, así como mejorar su calidad de vida, ya que reciben ayuda personal, educativa o bien de tipo doméstico”.

La edil de Bienestar Social también ha trasladado se ha reservado una partida de 500.000 euros para estas acciones, con lo que “garantizamos los mismos recursos económicos que ya hicimos efectivos para esta línea de ayudas en 2025”.

269 usuarios en 2025

Asimismo, ha señalado a lo largo del pasado año el Ayuntamiento atendió a un total de 269 usuarios por medio de esta convocatoria, de los cuales 227 fueron casos atendidos de carácter ordinario y 42 fueron casos atendidos como urgentes.

Estos beneficiarios se suman a los otros programas impulsados también desde Bienestar Social, como los de teleasistencia, ‘Major a casa’, Proyecto Brújula o envejecimiento activo, todos ellos “con el objetivo de apoyar y garantizar la mejor calidad de vida posible a todas las personas usuarias”.

Requisitos

Para ser beneficiario de esta línea de subvenciones, los solicitantes deberán tener residencia legal en España y estar empadronados en Benidorm con, al menos, un año de antigüedad previa a la solicitud de esta ayuda, así como presentar dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria sin estar reconocidas como personas en situación de dependencia.

Además, es necesario disponer de una resolución favorable, que contendrá el tipo de asistencia de la que se trata (personal, educativa o doméstica); la intensidad (distribución horaria semanal y número de horas mensuales que recibe la ayuda) y la duración de la misma; el porcentaje del precio/hora subvencionado por el Ayuntamiento y el importe máximo mensual de la subvención.

Las ayudas se otorgarán proporcionalmente a los ingresos de la unidad familiar o de convivencia, según el baremo económico que acompaña a las bases y las horas recomendadas, según escala de valoración.

Asimismo, las bases fijan un límite máximo de 40 horas mensuales por unidad familiar o de convivencia, así como una cuantía máxima de 15 euros la hora, en el caso de los hogares con menos recursos.

Para la concesión de esta subvención, será necesaria una visita domiciliaria del trabajador social correspondiente, así como la elaboración del preceptivo informe social, en el que se acredite el requisito y se efectúe el diagnóstico de la situación y la correspondiente propuesta del servicio.

Igualmente, la Comisión Municipal de Ayudas para la Asistencia Domiciliaria se reunirá mensualmente y elevará las propuestas de resolución, cuya aprobación o denegación deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses.