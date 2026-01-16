Inscripciones para la Benidorm Half 2026: descuentos hasta el 18 enero para la carrera de noviembre
La prueba incluye una distancia de 10K y otra de 21K y pasará por las zonas más emblemáticas de la ciudad
Ya puedes apuntar a la Benidorm Half. La tradicional carrera ha abierto sus inscripciones para su edición que se disputará el 21 de noviembre de 2026. Este año contará con dos distancias, 10K y 21K que tendrán su salida a las 17.00 y a las 18.00 horas, respectivamente.
Hasta el próximo domingo, 18 de enero, a medianoche, la organización de la Benidorm Half lanzará las inscripciones en su web para la media maratón a 24 euros y las de los diez kilómetros a 19. Cuando finalice este periodo, los precios quedarán así en función de la fecha en la que se formalice la inscripción:
- 19/01/2026 – 02/04/2026: 21K 29 € / 10K 24 €
- 03/04/2026 – 04/06/2026: 21K 32 € / 10K 26 €
- 05/06/2026 – 01/10/2026: 21K 35 € / 10K 28 €
- 02/10/2026 – cierre de inscripciones: 21K 38 € / 10K 30 €
La inscripción incluye:
- Circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo
- Avituallamientos: líquido en carrera, sólido y líquido en meta
- Medalla
- 2 bolsas de corredor: una al recoger el dorsal y otra al terminar
- Seguimientos en carrera vía web
- Dorsal personalizado con tu nombre junto al número de dorsal
- Camiseta
- Guardarropa
Aunque los recorridos están por confirmar, esta prueba recorre el centro histórico, el paseo marítimo y la zona de rascacielos.
Carrera internacional
La organización afirma que la edición del año pasado tuvo 9.132 inscritos con 4.616 participantes extranjeros (4.043 británicos), más de la mitad, lo que confirma el carácter internacional de la prueba. También destaca la participación de corredores de Irlanda (108), Noruega (74), Bélgica (72), Países Bajos (72), Polonia (42), Italia (38), Alemania (23), Francia (22), Suecia (18), entre otros muchos países.
De los 4.516 corredores de nuestro país, 1.934 eran de la provincia de Alicante y el resto de diferentes provincias. Las más representativas fueron: Valencia (704), Madrid (463), Albacete (424), Murcia (184).
