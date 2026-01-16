La oficina de atención ciudadana que se traslada en Benidorm... a unos pocos metros

El Ayuntamiento de Benidorm ha comenzado este viernes a atender a la ciudadanía en la nueva sede de la extensión administrativa municipal del barrio Foietes-Colonia Madrid.

Está ubicada en el número 12 de la avenida de Beniardá, a escasos metros de su antigua localización y donde se encontraban los antiguos juzgados de la localidad.

El alcalde, Toni Pérez, ha visitado las instalaciones junto a la concejal de Extensiones Administrativas, Mónica Gómez, y otros miembros del gobierno local para comprobar de primera mano la entrada en funcionamiento de la misma.

Pérez ha destacado que con estas nuevas dependencias, "mejoramos notablemente nuestros servicios a la ciudadanía, con un espacio mucho más amplio, adaptado y que reúne mejores condiciones para que nuestros vecinos y vecinas puedan realizar sus trámites".

PROP

El Ayuntamiento de Benidorm lleva años buscando una nueva ubicación para esta extensión administrativa, que comparte instalaciones con el servicio PROP de la Generalitat "en un espacio muy limitado y que desde el año 1995, cuando se puso en marcha, ya soñaba con tener mejores instalaciones".

El alcalde destaca que este espacio "reúne mejores condiciones para la atención a la ciudadanía"

Tras numerosas peticiones, la Generalitat accedió finalmente el pasado año a ceder al Consistorio los locales de los antiguos juzgados, una cesión que se hizo efectiva en mayo de 2025 y que, tras los arreglos necesarios, ha permitido ahora ejecutar el traslado de estas instalaciones.

Pérez ha señalado que, además de la extensión administrativa de Foietes-Colonia Madrid, este espacio también albergará en breve el servicio PROP, que permanece en la antigua ubicación hasta que la Generalitat proceda a su traslado, y que además "está previsto incorporar también en estos locales otros servicios municipales para seguir mejorando la atención a los benidormenses".

Nueva oficina de SUMA

Posteriormente, el alcalde se ha desplazado junto a la edil de Hacienda, Aida García Mayor, unos metros más debajo en la avenida de Beniardá para visitar la oficina de SUMA Gestión Tributaria, tras la reforma queha ejecutado la Diputación Provincial, que también preside el alcalde de Benidorm.

Las nuevas oficinas / INFORMACIÓN

Pérez y García Mayor han recorrido las nuevas instalaciones junto a la diputada provincial de Hacienda, Marina Sáez, y el director de SUMA, José Antonio Belso, y han podido departir con los trabajadores de la oficina tributaria.

Tanto Pérez como Belso han destacado la colaboración entre Ayuntamiento, Diputación y SUMA, "que ha permitido ejecutar estas obras con más facilidades y minimizando las molestias a la ciudadanía", en alusión al convenio suscrito para que la oficina provincial pudiera ubicarse temporalmente en los locales donde ahora se encuentra la nueva extensión municipal.