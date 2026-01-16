La Vila mejora la accesibilidad y seguridad vial del acceso a la Cala

El Ayuntamiento de La Vila ha mejorado la accesibilidad y la seguridad vial en el acceso a la Cala con nuevas aceras y carril bici. El proyecto de conexión peatonal y ciclista del sector PP-32 ha contado con una inversión de 251.880,72 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “esta actuación dota de mejor accesibilidad al acceso principal a la Cala donde también se ha ganado en seguridad vial, sobre todo, para los peatones y ciclistas que antes no tenían un recorrido acorde a sus necesidades”. Con este proyecto “también hemos mejorado la escena urbana y conseguimos mejorar la fluidez del tráfico”.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “la zona donde se ha actuado estaba sin urbanizar, lo que suponía, entre otras cuestiones, que los usuarios no tuvieran aceras por donde poder caminar”. Ahora, “se ha mejorado la conexión peatonal en dos tramos clave de este acceso a la Cala, uno de los barrios de Villajoyosa donde más vecinos y residentes viven”.

La actuación, adjudicada a la mercantil Mistral 3.000 S.L., ha permitido dotar a la zona de funcionalidad acorde a sus necesidades, por la ubicación de la misma, así como generar una mejor conexión con las de la Cala y la zona comercial de Finestrat. Además, se ha dotado a este acceso de una nueva estética y funcionalidad acorde a la zona donde se ubica y al interés turístico que posee. La actuación tenía como objetivo también “conseguir una correcta fluidez a la circulación tanto de vehículos como de peatones en dicha zona”, indicó el edil.

Mejoras

Así se ha acondicionado un carril de circulación que da acceso a la rotonda y urbanizado la zona creando una acera y carril bici a ambos lados de la glorieta en la misma avenida. Con esta intervención “se busca obtener resultados óptimos para el aprovechamiento del espacio público, utilizando materiales de calidad que contribuyan al aspecto estético de la zona, dotando de una nueva imagen, además de un aumento de la afluencia y mejora de la seguridad vial”, indicó Ramis.

El Alcalde Marcos Zaragoza apuntó que “este proyecto se suma a otros en marcha o ya terminados para mejorar la movilidad peatonal y ciclista no solo en la Cala, sino en otros barrios del municipio”. Entre ellos, el acondicionamiento de un carril bici desde el centro urbano hasta la Cala o las ya iniciadas obras de remodelación de un tramo de la calle Cervantes, donde también se van a incorporar aceras y carril bici.