Herido grave un parapentista tras quedar colgado en una ladera de Calp
El accidentado recibió atención médica en el lugar, ya que presentaba una fractura abierta de tibia y peroné
Un hombre ha sido rescatado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante tras sufrir un grave accidente mientras practicaba parapente en una zona escarpada del Morro de Toix, en el término municipal de Calp.
El aviso se recibió a las 15:34 horas, movilizando de inmediato al helicóptero de rescate Alpha 01 y al Grupo Especial de Rescate (GER). El accidentado había quedado colgado de su parapente en una ladera de difícil acceso, en las inmediaciones de la cala del Morro de Toix, concretamente en la zona del Gasparet.
A consecuencia del accidente, el hombre presentaba una fractura abierta de tibia y peroné, lo que hacía especialmente compleja la intervención.
Helicóptero
Dos rescatadores y un sanitario lograron acceder hasta el herido, que recibió atención médica de urgencia en el lugar, incluyendo la administración de analgesia, colocación de un torniquete y una férula para estabilizar la extremidad afectada.
Una vez estabilizado, el herido fue izado mediante grúa hasta el helicóptero y evacuado a la helisuperficie del Peñón de Ifach, donde aguardaban los servicios sanitarios para su traslado hospitalario. La intervención finalizó a las 17:46 horas.
