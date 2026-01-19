Altea restringirá el tráfico de la N-332 en el centro urbano en dirección Calpe-Benidorm por obras de mejora

Desde este próximo miércoles hasta quince días después, estará prohibido en Altea el paso de vehículos en dirección Calpe-Benidorm, a excepción de los autobuses interurbanos y escolares, en la calle Conde de Altea, por donde pasa la carretera N-332, a lo largo de 450 metros del vial comprendidos entre la calle Garganes y el cruce Quatre Cantons, frente a la calle Pont de Moncau.

La restricción del tráfico viene a consecuencia de las obras de remodelación de la calle Convent y el Carreró de l’Hostal que se iniciaron el pasado 3 de noviembre, las cuales han de cruzar la calle Conde de Altea. El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha señalado este lunes que la actuación “comprende el cambio de infraestructuras de saneamiento en el enlace Convent-Carreró de l’Hostal, y también la instalación de una nueva red de pluviales en ambos lados de la calle Conde de Altea, desde la calle Pont de Moncau hasta la calle Gabriel Miró, para que no se encharque la carretera cuando llueve fuertemente como pasa hasta ahora”. Asimismo, el edil ha añadido que “las obras incluyen la realización de unas zanjas o regatas en el firme de la carretera para instalar nuevas conducciones de suministro de agua potable, de iluminación pública y la red de saneamiento”.

Obras en el Carreró de l´Hostal, en Altea. / Diego Coello Calvo

Orozco ha manifestado que la actuación que se iniciará el miércoles “son la cuarta fase, y última, de las obras de reurbanización de la calle Convent que comenzaron hace dos meses y medio con un presupuesto de 250.409,50 euros subvencionado íntegramente por los Fondos Europeos del Plan de Barrios, y con un plazo de ejecución de tres meses, para mejorar la movilidad, la accesibilidad y el sistema de drenaje de aguas pluviales en una de las zonas más transitadas del centro urbano”.

Recomendaciones de circulación para atravesar en casco urbano de Altea

El concejal ha añadido que, además de las señalizaciones oportunas en el tramo del vial afectado, “se recomienda que quienes tengan que atravesar el casco urbano desde Calpe hacia Benidorm, circulen por la autopista AP7”, y ha añadido que si no circulan por la autopista, el tráfico desde Calpe “se desviará por el Camí del Matadero que cruza el río Algar y por la calle La Tella, una vez superado el puente del río por la carretera, para quienes se dirijan al centro urbano o bien quieran pasarlo circulando por el Camí de l’Algar, la avenida Alcalde Juan Alvado, la calle Benidorm y la Cuesta de las Narices”.

Obras en la calle Convent de Altea. / Diego Coello Calvo

Por último, José Orozco ha indicado que los vecinos con garaje en la calle Gabriel Miró “deberán acceder por la calle Mare Nostrum”, y ha apostillado que “son obras necesarias, por lo que desde el Ayuntamiento pedimos disculpas y comprensión a los la ciudadanía por las posibles molestias que se ocasionen durante las dos semanas previstas de duración”.