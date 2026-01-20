Altea aplaza al próximo lunes la restricción del tráfico de la N-332 en el centro urbano, dirección Calpe-Benidorm

La concejalía de Urbanismo de Altea ha anunciado este martes que se pospone para el próximo lunes el inicio de la prohibición, durante quince días, del paso de vehículos por la carretera N-332 a su paso por el casco urbano en dirección Calpe-Benidorm en el tramo de la calle Conde de Altea comprendido entre la calle Garganes y el cruce Quatre Cantons por obras de mejora en el vial. La restricción del tráfico iba a comenzar este miércoles, tal como se publicó el lunes en el periódico, "pero hemos decidido, junto a los técnicos de las obras, que es aconsejable aplazar el comienzo de las obras al lunes de la semana que viene ante la alerta amarilla por la borrasca Harry y la previsión de lluvia que habrá estos días", según ha señalado el concejal de Urbanismo, Jose Orozco.

El edil ha recalcado que la restricción del paso de vehículos "no afectará a los autobuses de línea interurbana ni a los de transporte escolar, pero sí al resto de vehículos que, para cruzar el casco urbano desde Calpe hacia Benidorm, deberán de desviarse por la calle Garganes hacia el centro urbano, o bien por el Camí del Matadero que cruza el río Algar; o por la calle La Tella, una vez superado el puente del río por la carretera, para quienes quieran pasar a la parte sur circulando por el Camí de l’Algar, la avenida Alcalde Juan Alvado, la calle Benidorm y la Cuesta de las Narices. Y también se recomienda utilizar la autopista AP-7 si se quiere ir directamente a Benidorm desde Calpe o Altea la Vella". Asimismo, Orozco ha asegurado que quienes circulen en sentido contrario (Benidorm-Calpe) "podrán transitar por la calle Conde de Altea sin restricciones", y ha aseverado que "todo estará completamente señalizado para evitar quebraderos de cabeza en los conductores".

Obras de saneamiento entre la calle Convent y el Carreró de l'Hostal

José Orozco ha manifestado que la restricción del tráfico por la calle Conde de Altea "es la parte incómoda para la ciudadania de unas obras que son necesarias para mejorar la movilidad, la accesibilidad y el sistema de drenaje de aguas pluviales en una de las zonas más transitadas del centro urbano", y es por ello que "desde el Ayuntamiento pedimos disculpas y comprensión".

Cabe recordar que esta restricción del tráfico viene a consecuencia de las obras de remodelación de la calle Convent y el Carreró de l’Hostal que se iniciaron el pasado 3 de noviembre con un presupuesto de 250.409,50 euros subvencionado íntegramente por los Fondos Europeos del Plan de Barrios, y con un plazo de ejecución de tres meses.

El concejal de Urbanismo ha indicado que las obras "contemplan cruzar la calle Conde de Altea para realizar el cambio de infraestructuras de saneamiento. Y también para realizar la instalación de una nueva red de pluviales en ambos lados de la calle Conde de Altea, desde la calle Pont de Moncau hasta la calle Gabriel Miró, para que no se encharque la carretera cuando llueve fuertemente como pasa hasta ahora. Además, las obras incluyen la realización de unas zanjas o regatas en el firme de la carretera para instalar nuevas conducciones de suministro de agua potable, de iluminación pública y la red de saneamiento", ha apostillado Orozco.