Benidorm arranca las obras en la calle Virgen del Sufragio para renovar la red de pluviales

El Ayuntamiento de Benidorm comienza este miércoles los trabajos de renovación de la red de aguas pluviales en la calle Virgen del Sufragio, unas obras que permitirán acabar con los malos olores que se producían por los vertidos a los imbornales, a causa de la falta de pendiente, así como evitar que las aguas sucias acaben en la playa.

Así lo ha explicado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, que ha visitado la zona, en la que ya se están colocando las vallas que delimitarán el área donde se desarrollará la actuación, antes de que acceda al lugar la maquinaria.

La intervención tiene su origen, ha explicado el edil, en las demandas vecinales por los malos olores. "Se inspeccionaron las redes y se detectó que, en esa zona la red de pluviales tenía muy poca pendiente".

Durante los episodios de lluvias no presentaba problemas pero, a diario, los vertidos incontrolados en imbornales, los baldeos y aguas de limpiezas de terrazas y similares, de escaso caudal, no tenían suficiente velocidad y energía para evacuar y se estancaban en las tuberías, descomponiéndose y provocando esos los malos olores. Hay que tener en cuenta que en esa calle se recogen las aguas que proceden de la cuenca del Calvari.

Otro problema añadido era que esas aguas contaminadas tenían su desagüe natural por la playa, con las consiguientes molestias e inconvenientes que ello ocasionaba.

A la playa

Es por ello, ha indicado el concejal, que se proyectó una "importante modificación de la recogida de aguas pluviales de la zona, de modo que además de dotar de más pendiente a las tuberías, todas ellas confluyan en una estación de bombeo". Esa pequeña instalación las derivará a la red de aguas residuales, evitando su salida a la playa.

En episodios de lluvia, este sistema permitirá, además, que las primeras aguas, "las más contaminadas y con arrastres de colillas y residuos", sean también derivadas a la red de aguas residuales.

Sin embargo, a medida que crezca el caudal de las aguas de lluvia, sin carga contaminante, estas seguirán su curso natural al mar a través de un rebosadero. Este sistema, de hecho, se encuentra ya implantado en todos los barrancos y principales cauces de aguas pluviales de la ciudad.

Estación de bombeo

La obra, que contempla la instalación de 142,95 metros de tubería de diferentes diámetros para la conducción de aguas pluviales, también conlleva la instalación de una pequeña estación de bombeo con dos bombas.

El presupuesto de ejecución asciende a 244.219 euros y será financiada al 50% entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Diputación, enmarcada en el plan de subvenciones del ciclo hídrico 2023.

El plazo se ha establecido en dos meses "por lo que con seguridad estará finalizada antes de Semana Santa" ha apostillado el concejal. Mientras duren los trabajos se dispondrá todo para que los residentes y transportistas puedan tener acceso de la mejor forma posible "procurando minimizar las afecciones a las terrazas, paseos y a la actividad general de la zona".