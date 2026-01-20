Polop se prepara para prevenir incendios forestales

Polop de la Marina ha puesto en funcionamiento una brigada forestal para prevenir riesgos en el entorno natural del municipio con el objetivo de reducir la probabilidad de incendios forestales y mejorar la capacidad de actuación en caso de emergencia.

La actuación de la concejalía de Medio Ambiente se desarrolla a través de las ayudas de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en colaboración con Labora, que han permitido la contratación del personal necesario para llevar a cabo estos trabajos preventivos.

La brigada desarrolló en diciembre actuaciones en distintas zonas del término municipal consideradas prioritarias desde el punto de vista de la seguridad, según fuentes municipales.

Incendio

En el paraje de Margoch se ejecutaron alrededor de 500 metros de fajas forestales, una intervención clave para frenar la propagación del fuego y facilitar las labores de extinción por parte de los servicios de emergencia en caso de incendio.

Asimismo, se ha actuado en el barranco de Xirles, donde se ha llevado a cabo la limpieza de maleza y el despeje del cauce, una medida orientada tanto a la prevención de incendios forestales como a la reducción del riesgo de inundaciones.

La concejal de Medio Ambiente, Rosana Berenguer, ha agradecido el trabajo de la brigada forestal y de su coordinador, el guarda rural, destacando su compromiso, profesionalidad y dedicación en unas tareas que resultan fundamentales para la protección del entorno natural y la seguridad del municipio.

Procesionaria

De forma paralela, el consistorio polopino continúa trabajando en la prevención y control de la procesionaria del pino, una plaga que este año se prevé especialmente intensa.

Trabajos contra la procesionaria en Polop / INFORMACIÓN

En este sentido, se están llevando a cabo tratamientos de endoterapia, la colocación de nuevos collarines y la retirada manual de bolsas, con el fin de minimizar su impacto tanto en la masa forestal como en la población. Desde el consistorio se pide paciencia y precaución a la ciudadanía, especialmente en las zonas de pino más densas.

Berenguer ha señalado que estas actuaciones se enmarcan dentro de una estrategia continuada de prevención ambiental y ha avanzado que se seguirá informando puntualmente de los trabajos que se vayan realizando para proteger el medio natural y garantizar la seguridad del municipio.