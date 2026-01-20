Todo preparado para el Benidorm Fest: así se transforma el Palau d'Esports para el festival

La edición más especial del Benidorm Fest ya ha comenzado sus preparativos para adaptar el Palau d'Esports L’Illa de Benidorm a las necesidades del festival. El evento, que será emitido por Televisión Española, consolida su crecimiento como entidad independiente, sobreviviendo sin el respaldo que tradicionalmente ofrecía Eurovisión. Por ello, y según ha informado el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, esta semana se han iniciado los trabajos de preparación y acondicionamiento del recinto para su quinta edición.

La primera semifinal se celebrará el 10 de febrero, y para llegar a esa fecha con todo listo ya se han puesto en marcha tareas como la retirada de gradas y la protección del suelo con materiales técnicos de última generación. Además del desmontaje, se han trasladado las canastas, vallas y otros elementos, dejando la superficie del pabellón expedita y lista para recibir los elementos necesarios para el montaje posterior de escenario, gradas, camerinos y equipamientos adicionales.

"Un equipo de unas 30 personas trabaja prácticamente 24 horas para completar la fase de acondicionamiento de las instalaciones, prestando especial atención a la protección de las pistas polideportivas del pabellón central", ha explicado Carrobles. El concejal ha detallado que se han colocado tres capas de protección sobre la tarima de las pistas: primero, una superficie de Bateco, un revestimiento protector de pavimentos deportivos; sobre esta, 3.500 metros de contrachapado de madera; y finalmente, suelos técnicos de última generación.

Una vez concluida esta fase, está previsto que lleguen a la ciudad los vehículos y personal de RTVE, encargados del montaje del escenario y del resto de infraestructuras del Benidorm Fest. Según Carrobles, con esta etapa "se da el pistoletazo de salida a la quinta edición de nuestro festival", que "esperamos y trabajamos para que sea otro éxito". Las entradas para la final, que se celebrará el sábado 14 de febrero, están completamente agotadas. No obstante, aún se pueden adquirir las últimas entradas para ambas semifinales, programadas para el 10 y el 12 de febrero, disponibles tanto en pista como en la Grada Este.

Un momento del acondicionamiento del suelo del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm / INFORMACIÓN

El festival, en fase de madurez

Pese a que España no participará en Eurovisión este año, lo que implica que el ganador del Benidorm Fest no representará al país en el certamen internacional, el festival ha decidido mantenerse firme y reforzar su estructura. La edición de 2026 entra en una fase de madurez para demostrar que puede sobrevivir de manera individual, marcada por un mayor respaldo institucional y un importante incentivo económico para la propuesta ganadora: 150.000 euros, de los cuales 100.000 irán al intérprete y 50.000 a los compositores.

Además del premio económico, el certamen otorgará dos galardones con proyección internacional. El primero se concede gracias al acuerdo entre RTVE y Televisa-Univisión: el artista seleccionado viajará a Miami para grabar un single en un estudio profesional junto a un productor internacional, con el objetivo de acceder al mercado latino y norteamericano.

El segundo galardón, el Premio Spotify Benidorm Fest, será entregado por Spotify, socio estratégico del festival. La responsable de Música para el sur y este de Europa de la plataforma, Melanie Parejo, explicó que el artista premiado viajará a Estocolmo para grabar un Spotify Single en los estudios centrales de la compañía. Respecto a esto, aseguran que ambos premios no estarán necesariamente vinculados al ganador del certamen, y los criterios de selección se centrarán en el potencial artístico y la proyección profesional de cada participante.