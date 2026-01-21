Altea inicia este viernes sus jornadas gastronómicas “La Cuina Marinera”

Los productos de la bahía de Altea serán los platos principales que desde este viernes día 23 al 1 de febrero protagonizarán las jornadas gastronómicas “La Cuina Marinera”. Una actividad organizada conjuntamente por la la concejalía de Comercio y la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea (AHEA) en la que participan doce restaurantes del municipio “llevando a la mesa manjares variados que se pueden degustar en menús con precios que oscilan entre los 25 y los 52 euro por persona con un mismo denominador común: la calidad del producto del mar”, según ha señalado el concejal de Comercio, José María Borja, durante la presentación de las jornadas.

El edil ha destacado que este evento, en el que colaboran Gastro Eventos y Cañavate Distribuciones, “no dejará indiferente a nadie, dada la singularidad y calidad de la gastronomía alteana”, y ha señalado que los restaurantes participantes son: Ca Pere, Juan Abril, Bodegón Tío Ennio, E-tika, Talaia Espai Mediterrani, Drakkar, Bon Vent, Bar Triana, Xe que Bó, Maná Lounge Beach, Melitón Jardín y El Barba.

Asimismo, Borja ha indicado que algunos de los platos que se ofrecerán estos días “a un precio más reducido que el normal en las cartas de cada restaurante”, van “desde berberechos en salsa de limonchelo especiado o rape templado en escabeche blanco a los apreciados arroces melosos con pulpo, rape o bogavante, pasando por el ‘cruet’ de gallo san Pedro, el tartar de gamba roja, las huevas de mújol o atún, el pulpo seco o cocido, o el lomo de atún a la plancha. Al final son unos menús variados que animo a que los degusten los alteanos y ciudadanos de la comarca”.

Otras jornadas gastronómicas futuras

Por otro lado, el presidente de la AEHA, Juan Abril, ha anunciado otros eventos gastronómicos que se organizarán por la asociación hostelera en colaboración con la concejalía de Comercio. Así, ha adelantado que “del 27 de febrero al 8 de marzo tendrá lugar la ‘Ruta de la Tapa’. Del 8 al 17 de mayo se celebrarán las jornadas ‘Cocina internacional’. En junio habrá el novedoso encuentro ‘Altea Delicatessen’. Del 16 al 28 de octubre serán las Jornadas de los Arroces Alteanos. Y la ‘Altea Burger Gourmet’ será entre el 20 y el 29 de noviembre”.

Noticias relacionadas

Por último, Abril ha agradecido la participación de los doce restaurantes participantes en la presente edición de “La Cuina Marinera”, y ha animado al resto de los locales de hostelería del municipio “a unirse a las diferentes propuestas que durante el año organizamos desde la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea”.