La avenida de l’Aigüera se renueva en Benidorm: adiós baches y hola carril bici

Benidorm ha confirmado que los trabajos de renovación de la avenida de l’Aigüera finalizarán este viernes. La actuación, que incluye el asfaltado de la vía y la nueva señalización horizontal, avanza a buen ritmo, según han comprobado esta mañana la alcaldesa en funciones, Ana Pellicer, y el concejal de Obras y Movilidad, Francis Muñoz, tras mantener reuniones con los responsables de la empresa ejecutora.

Tras completar las labores de fresado en la parte baja de la avenida, esta mañana ya han comenzado los trabajos de asfaltado, y se espera que a lo largo del día también den inicio los de pintura de la señalización horizontal. Además, se han llevado a cabo tareas de bacheo, reparando las zonas más afectadas del firme. La capa de rodadura se está extendiendo entre la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España y la calle Hondo, aunque la actuación abarcará hasta la calle Virgen del Rocío, en la parte más alta de la avenida.

La avenida encara la recta final de su asfaltado. / INFORMACION

Muñoz ha asegurado que, pese a las obras, los propietarios de vados y parkings pueden entrar y salir con mínimas esperas hasta que se seque el asfalto. Asimismo, se ha informado de que el tramo entre las calles Orxeta y Virgen del Rocío permanecerá cerrado al tráfico desde este miércoles hasta el viernes, intentando minimizar el impacto en el acceso a los aparcamientos de la avenida.

El concejal ha pedido disculpas por las molestias y ha subrayado que la intervención renueva un firme deteriorado, mejora el confort de conducción y aumenta la seguridad. Además, se resolverá un problema recurrente en la parte alta de la avenida relacionado con el paso de los autobuses urbanos, debido a la estrechez de la calzada y el mal aparcamiento de vehículos. Como solución, se eliminará la banda de aparcamiento del margen derecho entre las calles San Marcos y Orxeta, ensanchando la calzada, y se incorporará un carril bici en sentido ascendente desde el inicio de la avenida l’Aigüera.