Un policía nacional fuera de servicio frustra el robo con tirón de una cadena de oro a una mujer en Benidorm
Hay dos detenidos: uno ejecutó el acto violento y el otro realizó labores de seguridad y espera a bordo del vehículo
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a dos varones de 18 y 26 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia, después de que uno de ellos arrebatara de un fuerte tirón una cadena de oro a una mujer que caminaba por la vía pública junto a otra acompañante.
Según la información facilitada este 21 de enero de 2026, los hechos se produjeron en una calle de la localidad cuando un policía nacional fuera de servicio observó cómo un hombre se aproximaba por la espalda a las dos mujeres y, de forma repentina, le arrancaba a una de ellas la cadena que llevaba en el cuello. El tirón fue tan violento que la víctima estuvo a punto de caer al suelo, tras lo que el asaltante emprendió la huida a la carrera.
El agente inició entonces una persecución e intentó detener al sospechoso identificándose a viva voz con el aviso de "alto, policía", pero el varón hizo caso omiso mientras hablaba por teléfono móvil. Tras una breve carrera, el policía logró alcanzarlo y volvió a identificarse, esta vez mostrando placa emblema y carné profesional. En ese momento, el presunto autor arrojó al suelo la cadena dorada que llevaba en la mano.
El agente alertó a la Sala CIMACC 091 y una patrulla uniformada acudió al lugar para practicar la detención y trasladar al arrestado a dependencias policiales.
Durante la intervención, el policía fuera de servicio detectó además un vehículo que pasó en varias ocasiones por las inmediaciones. Las gestiones posteriores permitieron identificar y detener a su conductor, que, según la investigación, habría actuado en coordinación con el autor material del robo: su función era esperar con el coche para facilitar una huida rápida.
La Policía Nacional concluye que el asalto se cometió con un reparto previo de tareas: uno ejecutó el tirón y el otro realizó labores de seguridad y espera a bordo del vehículo.
Tras la práctica de las diligencias, ambos detenidos, de nacionalidad argelina y con antecedentes por hechos similares, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.
- Altea restringirá el tráfico de la N-332 en el centro urbano en dirección Calpe-Benidorm por obras de mejora
- Benidorm corta al tráfico la próxima semana una arteria clave del casco urbano por obras
- Tres motivos por los que ir a Relleu en Sant Antoni del Porquet
- El Tribunal Constitucional tumba el recurso de Benidorm para evitar pagar 350 millones de euros por el suelo en Serra Gelada
- Toni Pérez, sobre Serra Gelada: “Es un revés brutal, pero ni intervención, ni ruina. Se gestionará”
- Estos son los astronómicos intereses que genera cada día el caso Serra Gelada en contra de Benidorm
- El TSJ insta a Benidorm a pagar los 350 millones por la sentencia de Serra Gelada
- Un nuevo aparcamiento para la ciudad de los rascacielos