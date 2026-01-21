Un policía nacional fuera de servicio frustra el robo con tirón de una cadena de oro a una mujer en Benidorm

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a dos varones de 18 y 26 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia, después de que uno de ellos arrebatara de un fuerte tirón una cadena de oro a una mujer que caminaba por la vía pública junto a otra acompañante.

Según la información facilitada este 21 de enero de 2026, los hechos se produjeron en una calle de la localidad cuando un policía nacional fuera de servicio observó cómo un hombre se aproximaba por la espalda a las dos mujeres y, de forma repentina, le arrancaba a una de ellas la cadena que llevaba en el cuello. El tirón fue tan violento que la víctima estuvo a punto de caer al suelo, tras lo que el asaltante emprendió la huida a la carrera.

El agente inició entonces una persecución e intentó detener al sospechoso identificándose a viva voz con el aviso de "alto, policía", pero el varón hizo caso omiso mientras hablaba por teléfono móvil. Tras una breve carrera, el policía logró alcanzarlo y volvió a identificarse, esta vez mostrando placa emblema y carné profesional. En ese momento, el presunto autor arrojó al suelo la cadena dorada que llevaba en la mano.

El agente alertó a la Sala CIMACC 091 y una patrulla uniformada acudió al lugar para practicar la detención y trasladar al arrestado a dependencias policiales.

Durante la intervención, el policía fuera de servicio detectó además un vehículo que pasó en varias ocasiones por las inmediaciones. Las gestiones posteriores permitieron identificar y detener a su conductor, que, según la investigación, habría actuado en coordinación con el autor material del robo: su función era esperar con el coche para facilitar una huida rápida.

La Policía Nacional concluye que el asalto se cometió con un reparto previo de tareas: uno ejecutó el tirón y el otro realizó labores de seguridad y espera a bordo del vehículo.

Noticias relacionadas

Tras la práctica de las diligencias, ambos detenidos, de nacionalidad argelina y con antecedentes por hechos similares, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.