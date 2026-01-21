El PSOE urge al alcalde a informar del calendario de pagos por la sentencia de Serra Gelada y a modificar las cuentas

Calendario de pagos, revisar el borrador de las cuentas de 2026 y aclarar cómo se van a pagar 350 millones de euros sin recortar servicios. El PSOE de Benidorm, tras el auto de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante. Plaza nº 3 conocido el martes, por el que se rechaza la suspensión de la ejecución de la sentencia solicitada por el Ayuntamiento, ha pedido al alcalde Toni Pérez que informe sobre cómo se va a afrontar tal pago.

Los socialistas ha recordado que este auto, que apremia al Ayuntamiento a "realizar cuantas actuaciones sean necesarias para proceder al abono", "deja a la ciudad sin margen de maniobra". Y por ello desde esta formación han exigido al alcalde Toni Pérez que "abandone su silencio y comparezca de manera urgente para explicar a la ciudadanía cómo piensa afrontar el pago de los 350 millones de euros".

Toni Pérez fija la postura del Ayuntamiento de Benidorm sobre la sentencia de Serra Gelada / Jose Navarro

El concejal socialista Antonio Charco ha instado al alcalde a informar con urgencia sobre el calendario de pagos que el Ayuntamiento debe presentar ante el juzgado para dar cumplimiento a la sentencia, y ha alertado de que la “hoja de ruta del alcalde le está saliendo muy cara a los vecinos y vecinas”.

Cada día que pasa sin un plan de pagos serio y realista, la ciudad pierde casi 50.000 euros solo en intereses de demora Antonio Charco — Concejal del PSOE de Benidorm

Y es que el edil ha advertido de que "cada día que pasa sin un plan de pagos serio y realista, la ciudad pierde casi 50.000 euros solo en intereses de demora. Es una hemorragia económica insoportable provocada por la desidia y la nefasta gestión de un alcalde que ha preferido las fotos y los viajes a gestionar este conflicto”.

Así mismo, Charco ha vuelto a denunciar que la "soberbia del alcalde ha llevado a Benidorm a un callejón sin salida". “Llevamos años advirtiendo de que esta sentencia supondría la quiebra técnica del Ayuntamiento. Ahora, con este nuevo varapalo judicial, el alcalde debe dar explicaciones detalladas de dónde va a sacar el dinero para pagar los 350 millones sin desmantelar los servicios públicos”, ha afirmado.

Presupuestos que son “papel mojado”

El concejal socialista ha puesto el foco en el borrador de presupuestos para el presente ejercicio que el gobierno del PP entregó a la oposición hace tan solo mes. Charco ha calificado ese documento como “papel mojado” y una “auténtica ficción contable”. “¿En qué situación queda ahora ese borrador? Es evidente que esas cuentas ya no sirven. Exigimos que se aclare si se va a retirar ese presupuesto para elaborar uno real que contemple este escenario de deuda masiva o si el PP pretende seguir viviendo en una realidad paralela”, ha cuestionado.

Exigimos que se aclare si se va a retirar ese presupuesto para elaborar uno real que contemple este escenario de deuda masiva o si el PP pretende seguir viviendo en una realidad paralela Antonio Charco — Concejal del PSOE de Benidorm

Para el edil del PSOE, presentar unas cuentas que no tengan en cuenta el impacto de Serra Gelada sería una “irresponsabilidad mayúscula” que "solo serviría para profundizar en el agujero económico que el propio Toni Pérez ha provocado" con sus decisiones desde el año 2003.

“No es momento de parches ni de improvisaciones; Benidorm necesita unos presupuestos serios y realistas para afrontar este desastre económico. El tiempo de las excusas y de culpar al pasado se ha acabado. Toni Pérez es el único responsable de que hoy Benidorm esté en el precipicio y es él quien debe explicar cómo piensa sacarnos de aquí”, ha remarcado Charco.

Negociación

Desde las filas socialistas han planteado la necesidad de abordar la situación cuanto antes con los propietarios de los terrenos. Para ello, Charco ha exigido al alcalde que “abandone la soberbia y la prepotencia a la que nos tiene acostumbrados” y que ha marcado todo este periplo administrativo y judicial.

Zona perteneciente al parque natural de Serra Gelada / David Revenga / David Revenga

“Benidorm no puede seguir secuestrada por el ego de Toni Pérez. Tiene que dejar a un lado los mensajes vacíos y grandilocuentes y sentarse a negociar con humildad para intentar salvar el futuro de varias generaciones de benidormenses”, ha recalcado.

Por último, Charco ha lamentado que “al pueblo de Benidorm le ha tocado sufrir al peor alcalde posible en la peor crisis de la historia reciente del municipio”. “Toni Pérez ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias. Mientras la ciudad se asoma al precipicio económico por sus decisiones del pasado, él sigue ausente, ocupado en sus fotos y agenda en la Diputación, abandonando la gestión del día a día de nuestro Ayuntamiento”, ha sentenciado.