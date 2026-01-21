La jugosa subvención que llega para la red de ecoparques de la Marina Alta y Marina Baixa

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha logrado un total de 2.067.299,89 euros en materia de ayudas que subvencionarán el 90% del coste de las actuaciones de mejora realizadas en la red de ecoparques.

“Gracias a la Generalitat Valenciana, las mejoras que hemos estado realizando estos últimos años para potenciar la red de ecoparques las pagarán prácticamente al 90% los fondos autonómicos,” ha señalado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Así seguimos ahorrando dinero, reduciendo el coste económico para los 52 municipios y la ciudadanía con una gestión lo más eficiente posible”.

En concreto, se han subvencionado el 90% del coste total de tres actuaciones clave. En primer lugar, con más de 1.418.302,42 euros, la adquisición de nuevos ecomóviles, lo que ha permitido al Consorci Mare contar con siete equipamientos móviles que se desplazan semanalmente a los 52 municipios consorciados.

En segundo lugar, se ha financiado también 613.763,61 euros de las obras del ecoparque fijo de Pedreguer que actuará como ecoparque fijo consorciado para toda la ciudadanía de la Marina Alta y como base logística para los ecomóviles.

Finalmente, también se ha otorgado una ayuda de 96.610,22 euros que costeará la informatización de la red de ecoparques e islas ecológicas. Una importante mejora, en funcionamiento desde junio, que permitirá a la entidad bonificar a la ciudadanía por reciclar sus residuos en estas instalaciones.

Las tres subvenciones, que entrega la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, tienen por objetivo la mejora de instalaciones de recogida de residuos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation UE.