El Skyline Benidorm Film Festival cumple 10 años con récord de participación

El Skyline Benidorm Film Festival ha presentado este miércoles su décima edición en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), consolidado ya como una plataforma de referencia en el ámbito internacional del cortometraje. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la directora del festival, Beatriz Hernández, han avanzado algunos de los principales hitos de una edición especial de aniversario que se celebrará del 18 al 25 de abril y que ya está marcando récords de participación.

Uno de los datos más destacados es el crecimiento del Concurso de Guion Dama que ha recibido 760 propuestas, un 54,5 % más que en la edición anterior. Para Hernández, esta cifra consolida el certamen “como un espacio esencial para el descubrimiento de nuevas voces y para el impulso de narrativas contemporáneas”.

La directora del festival también ha subrayado la conexión del Skyline con el circuito de premios nacionales, al recordar que “la mitad de los cortometrajes seleccionados en los Premios Goya anunciados la semana pasada participaron en la pasada edición del festival”. En esta línea, ha valorado el impacto del concurso ShortPitch, cuyo premio alcanza este año los 23.000 euros, tras incrementar su dotación económica.

Popularidad

El interés por el festival crece no solo entre profesionales del sector, sino también entre el público. Lo que comenzó como “una pequeña muestra de cortometrajes” se ha convertido en una plataforma internacional que reúne a cineastas de más de 20 países. En la pasada edición, el Skyline registró 4.100 espectadores presenciales en sala y superó los 7.000 visionados a través de la plataforma Filmin.

La décima edición potenciará además las jornadas de industria Prisma y contará, por segundo año consecutivo, con un país invitado. En esta ocasión será México, lo que facilitará el intercambio entre creadores y la colaboración con festivales de prestigio como el Festival Internacional de Cine de Morelia o el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Benidorm ha presentado en Fitur la décima edición del festival. / INFORMACION

Entre las novedades del aniversario destaca el lanzamiento del programa Skyline 365, que llevará el festival a universidades, centros educativos y espacios culturales a lo largo de todo el año, ampliando su impacto y proyectando el nombre de Benidorm y del certamen entre nuevos públicos.

El alcalde Toni Pérez ha destacado que el apoyo municipal al festival desde su primera edición demuestra “una apuesta firme por la cultura y, especialmente, por la producción audiovisual, los nuevos creadores y los talentos emergentes”. En este sentido, ha señalado que el Skyline “es un referente para el mundo del cortometraje, abre nuevas oportunidades, traza alianzas internacionales y permite exportar Benidorm a través de miradas muy diversas”.

Compromiso con la accesibilidad

En su décima edición, el Skyline Benidorm Film Festival refuerza su compromiso con la accesibilidad, uno de los ejes estratégicos de la ciudad como destino turístico. Todas las sesiones contarán con subtitulado SDH, y gran parte de la programación incorporará audiodescripción e intérpretes de lengua de signos en las actividades principales, garantizando un festival inclusivo, accesible y seguro.

Horas después de la presentación oficial en Fitur, el festival participará en una mesa redonda en Fitur Screen, centrada en las sinergias entre cine, industria y territorio, y en el impacto que los rodajes y la producción audiovisual tienen en los destinos que los acogen.