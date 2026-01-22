La borrasca Harry se come parte de un paseo marítimo de Altea

El temporal marítimo que ha traído la borrasca Harry, que ahora da paso al temporal de viento asociado a Ingrid, ha causado relevantes daños en el paseo de la zona de Cap Negret.

Según han informado este jueves el Ayuntamiento, "no hay víctimas ni daños personales que lamentar", pero Altea es también una de las poblaciones costeras que ha sufrido daños materiales a consecuencia de este temporal. En el caso concreto de Altea, la zona de Cap Negret, a la altura del número 12, ha sido la que peor ha soportado el importante oleaje, destrozando parte del paseo.

Como explica el alcalde, Diego Zaragozí, “las rachas de viento de la madrugada del lunes al martes pasado, que llegaron a alcanzar los 90 km/h en la zona de la sierra y superaron los 100 km/h en Altea la Vella, produjeron la caída de algún árbol y otros daños que podemos calificar como menores y que se solucionaron, pero el temporal de mar ha hecho más daño”.

Daños enla playa del Cap Negret / INFORMACIÓN

Respecto a las consecuencias que ha tenido el temporal marítimo en el término municipal de Altea, el primer edil alteano informa que, “han sido la zona de Cap Negret, la carretera del Albir y las playas urbanas los lugares afectados, como es de costumbre cada vez que se produce un temporal. Sobre todo en Cap Negret se ha visto un deterioro de las zonas frontales de algunos edificios y da la casualidad que la semana pasada el Ayuntamiento y Costas mantuvimos una reunión para tratar el tema del deterioro de la playa en ese punto".

Reunión con Costas

"Además el próximo martes 27 de febrero hay prevista una reunión de Costas, Ayuntamiento y vecinos de los edificios afectados porque se quiere asegurar la zona, reforzar la seguridad de las viviendas y continuar el paseo existente”, ha apuntado el primer edil.

Daños en el Cap Negret / INFORMACIÓN

Diego Zaragozí ha destacado que no ha habido ninguna incidencia personal, “que es lo más importante”, y preventivamente la zona de miradores del paseo, la Carretera del Albir y el paseo de Cap Negret han estado cortados al uso peatonal y al tráfico por una cuestión de seguridad”.

Diego Zaragozí ha dedicado sus últimas palabras a agradecer a la Policía Local de Altea y a los operarios de la empresa pública, “su agilidad y esfuerzo para solucionar problemas y que el día a día de la ciudadanía se haya visto afectada lo menos posible”.

Aunque al parecer el temporal más intenso ha transcurrido ya, el Ayuntamiento ha recordado que "en las próximas horas se alerta de viento y se recomienda mantener la precaución".