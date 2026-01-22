Desde karate hasta atletismo, las 11 competiciones deportivas que no puedes perderte este 2026 en La Nucía

Medallistas olímpicos como Adriana Cerezo (plata en Tokio 2020) o Ayoub Ghadfa (plata en París 2024 y presidentes de federaciones junto a Marián Cano, consellera de Turisme y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, participaron en la presentación de los “Eventos Deportivos La Nucía 2026” en FITUR (Feria Internacional del Turismo). Se dieron a conocer en Madrid los 11 eventos más importantes del año en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Competiciones deportivas de ámbito internacional y nacional que generarán un gran número de pernoctaciones y un gran retorno económico a La Nucía y comarca de la Marina Baixa, demostrando el motor económico que es el turismo deportivo.

El boxeador Ayoub Ghadfa con su medalla de plata olímpica junto a Bernabé Cano. / .

En 2026 “La Nucía, Ciudad del Deporte” acogerá un gran calendario de eventos deportivos (más de 150) de ámbito internacional y nacional, donde destacan estos 11: Torneo Boxam Internacional Élite, Shimano Super Cup Massi XCO UCI 1, Campeonatos de España de Duatlón Supersprint, 32º Rallye La Nucía, Campeonato de España Máster de Karate, XXIII Open Internacional de España de Taekwondo-WTF, Campeonato de España de Kickboxing, European Open Judo, Campeonatos de España de Atletismo sub 14 y sub 16 y Critérium - Gran Fondo de Ciclismo.

Medallistas Olímpicos y Mundiales

Marián Cano, consellera de Turismo, durante su intervención. / .

El acto contó con la presencia de medallistas olímpicos y mundiales como el boxeadorAyoub Ghadfa (plata en París 2024), los taekwondistas Adriana Cerezo (plata en Tokio 2020 y 9ª París 2024) y Adrián Vicente (9º Tokio 2020 y 5º París 2024) y el exciclista y director deportivo Carlos Coloma (bronce olímpico mtb Río 2016). Así como las judocas de la selección nacional Mireia y Adriana Rodríguez, la gimnasta Lourdes Mohedano (plata olímpica Río 2016) y el gran “capitán de los hispanos” Raúl Entrerríos (doble bronce olímpico en balonmano con España y campeón mundial). También estuvo presente Miguel Fuster, seis veces campeón de España de Rallyes.

Video promocional

Para finalizar el acto se presentó el video spot promocional de los “Eventos 2026” de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, que ya está disponible en el canal de youtube “La Nucia Play”. Estas pruebas deportivas serán retransmitidas en directo por televisiones nacionales e internacionales y plataformas de streaming, por lo que la imagen de “La Nucía, Ciudad del Deporte” se difundirá en medio mundo a través de estos eventos, consiguiendo una “promoción turística de calidad a través del deporte”.

2025: Más de 800.000 pernoctaciones

En 2025 se celebraron un total de 169 eventos deportivos que generaron más de 800.000 pernoctaciones. Todo ello generó un gran retorno económico a La Nucía y comarca de la Marina Baixa, demostrando el motor económico que es el turismo deportivo.

Raúl Chapado, presidente de la RFEA, presentando los nacionales de Atletismo. / .

En su intervención, Bernabé Cano destacó la gran promoción que supondrán estos eventos deportivos para La Nucía, la Costa Blanca y la Comunitat Valenciana. “El año pasado superamos las 800.000 pernoctaciones con más de 169 eventos deportivos, cifras que superaremos en 2026. En FITUR hemos presentado los 11 eventos deportivos más importantes del año y que supondrán una gran promoción para nuestra marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, harán que nos visiten miles de personas gracias al turismo deportivo, con un gran retorno económico para La Nucía, la comarca, la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana”, concluyó el primer edil.

Boxam Élite

Del 3 al 7 de febrero La Nucía acogerá el Torneo Boxam Internacional Élite 2026 con la participación de 230 boxeadores de 21 países, entre ellos varios olímpicos y campeones mundiales. Este torneo internacional de Boxeo se desarrollará en el Pabellón Muixara y servirá de preparación para Campeonato de Europa 2026.

Evie Richards y Riley Amos en La Nucía

El bronce olímpico Carlos Coloma presentó la Shimano SUper Cup Massi. / .

La actual campeona de la Copa del Mundo XCC y doble campeona mundial (2021 XCO y 2024 XCC) Evie Richards (Trek Unbroken XC) y el campeón estadounidense Riley Amos estarán en La Nucía, 7 y 8 de febrero, para participar en la Shimano Super Cup Massi MTB XCO, categoría UCI C1. Será el quinto año que se realice esta prueba internacional de bicis de montaña XCO que contará con un espectacular circuito olímpico de mountain bike diseñado por Carlos Coloma, bronce Río 2016.

1.500 duatletas en el Nacional Supersprint

Los Campeonatos de España Supersprint de Duatlón se desarrollarán en La Nucía por quinto año consecutivo, el 7 y 8 de marzo, reuniendo a más de 1.500 duatletas / .

Los Campeonatos de España Supersprint de Duatlón se desarrollarán en La Nucía por quinto año consecutivo, el 7 y 8 de marzo, con una participación de más de 1.500 duatletas de toda la geografía nacional. Esta edición de 2026 del nacional de duatlón supersprint contará con tres modalidades: Clubes, Clubes 2x2 y Relevos Mixtos. La salida y meta de todas las pruebas estarán situadas en el Estadi Olímpic Camilo Cano, con las cámaras de Teledeporte de TVE.

El Rallye La Nucía abrirá el S-CER

Los «campeonísimos» Perico Delgado y Miguel Fuster en el Critérium. / David Revenga

El 32º Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ será la primera prueba de la temporada del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 2026, del 16 al 21 de marzo. Se trata de un cambio muy positivo ya que será la primera prueba puntuable del S-CER y dónde se presentarán todos los equipos, por lo que tendrá una gran participación. El año pasado este evento generó un retorno económico de 9,4 millones de euros según la organización.

Abril: Karate y Kick Boxing

400 deportistas, de 35 a 80 años, competirán en el Campeonato de España Máster de Karate del 10 al 12 de abril en La Nucía, en las modalidades de kata y kumite, demostrando que el karate es un deporte accesible a todas las edades y practicable durante toda la vida.

Por segundo año La Nucía se convertirá en la capital del KickBoxing con el Campeonato de España Senior del 23 al 26 de abril. 800 deportistas competirán en el Pabellón Camilo Cano por el cetro nacional, con varios campeones mundiales como Jordi Requejo, Kevin Koffi, Ángela Talero o Marta González.

Open Internacional de Taekwondo

Del 17 al 19 de abril se desarrollará el XXIII Open Internacional de España de Taekwondo- WTF G1 en La Nucía, que congregará a 1.200 deportistas de 42 países, con la participación de varios medallistas mundiales y olímpicos. Un evento que servirá de preparación del Campeonato de Europa senior que se celebrará en Múnich (Alemania), del 12 al 14 de mayo.

Europeo de Judo

Vuelve el «European Open Judo» a La Nucía en mayo. / .

Tras el éxito organizativo, de participación y repercusión La Nucía volverá a acoger el “European Open Judo” los días 16 y 17 de mayo. Una de las competiciones más relevantes del circuito mundial con 300 deportistas de 30 países, puntuable para el ranking internacional y para la clasificación olímpica de Los Ángeles 2028.

El futuro del Atletismo competirá en La Nucía

La presentación en FITUR levantó una gran expectación. / .

Un año más el Estadi Olímpic de La Nucía acogerá nacionales de Atletismo, demostrando su compromiso con este deporte y con la Real Federación Española de Atletismo. El 30 y 31 de mayo se celebrará el Campeonato de España sub14 donde competirán más de 400 promesas de atletismo nacional en dos intensas jornadas. Una semana más tarde, 6 y 7 de junio, 700 jóvenes atletas participarán en el Campeonato de España sub 16. Serán retransmitidos en directo por el canal LaLiga+.

UCI Gran Fondo World Series y Critérium Internacional

El 17 y 18 de octubre La Nucía será sede por tercera vez de un emocionante Critérium Internacional y del Gran Fondo La Nucía, que se convierte en UCI Gran Fondo World Series La Nucía, al ser prueba puntuable UCI para los Campeonatos del Mundo 2027 de Gran Fondo. Un salto de calidad en su tercer año de vida que convierte al Gran Fondo de La Nucía en una prueba todavía más atractiva para los aficionados al ciclismo, con un espectacular recorrido de 132 km.

Un día antes, el sábado 17 de octubre, en el Critérium participarán ciclistas nacionales e internacionales de equipos UCI World Tour y UCI Pro, así como leyendas del ciclismo mundial. Los ganadores de las ediciones anteriores fueron el campeonísimo holandés Mathieu Van Der Poel (Alpecin) y el subcampeón del Giro Isaac del Toro (UAE Emirates).