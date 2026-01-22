Así emplea Benidorm las nuevas tecnologías para mejorar como destino turístico

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) ha sido el escenario en el que Benidorm ha avanzado cómo será la aplicación y el alcance de su plataforma de gestión de ciudad y destino: Benidorm CORE (City Operating Resource & Environment), cuyas siglas en inglés podrían traducirse como un entorno operativo y de recursos.

El alcalde Toni Pérez ha asegurado que esta plataforma implica “un salto cualitativo en la gobernanza de Benidorm”, al constituirse un espacio en el que recopilar y analizar los datos procedentes de toda la sensórica y herramientas tecnológicas implantadas en la ciudad en los últimos años para, a partir de ellos, “gestionar de forma más eficaz los servicios, atender las necesidades de residentes y turistas y anticiparse a posibles escenarios puntuales o coyunturales”.

El concejal de Presidencia, Juan Díaz, y la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, desgranaron el miércoles los detalles de Benidorm CORE durante la presentación de la plataforma en la Plaza Central del estand de Comunitat Valenciana. Un acto al que asistieron, entre otros, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes; así como los ediles José Ramón González de Zárate, Javier Jordá y Jesús Carrobles.

Durante la presentación, la gerente de Visit Benidorm ha explicado que Benidorm CORE tiene un espacio interno y otro de "open data" de acceso libre a la ciudadanía y en el que se ofrece información a tiempo real especialmente vinculada a las playas. “Estamos ante una herramienta muy potente que aterriza la tecnología y la digitalización en el territorio para facilitar la gestión de Benidorm y que al mismo tiempo da a la población residente y turista información útil”, ha detallado el alcalde.

A nivel de gobernanza y gestión interna de ciudad, Benidorm CORE integra información sobre calidad del agua, consumo hídrico, movilidad, aparcamientos, ocupación de playas, meteorología, calidad del aire o control de vertidos. Los distintos espacios de datos se cruzan en un sistema integral de gestión conectado a cuadros de mando, para tomar decisiones más rápidas y más precisas.

“Estamos hablando de una infraestructura de decisiones –ha precisado Bilbao-; una capa sensorial que capta datos, los interpreta y nos permite anticiparnos, trabajando así con evidencias en tiempo real, no de intuiciones”. Y es que la información monitorizada “llega a los técnicos municipales y permite reaccionar antes, mejor y con más garantías”, por ejemplo, ante un posible vertido.

Boyas y aparcamientos inteligentes

El salto cualitativo es claro: no es solo que la plataforma recopile datos, sino que los integra, los cruza y los convierte en información útil para gestionar mejor la ciudad. Datos procedentes de proyectos y herramientas como las boyas inteligentes instaladas este mismo año en las playas de Poniente y Levante, el sistema de aparcamientos inteligentes desplegado en el entorno de la avenida Armada Española, las cámaras de control de aforos de las playas o el sistema de telelectura en los contadores de las comunidades.

¿Qué se puede visualizar en el portal Smart Playas? A través de mapas interactivos, cualquier persona puede consultar, de forma intuitiva, información práctica y actualizada a través del portal ciudadano aparejado a Benidorm CORE. Así, se puede conocer la ocupación de la playa en tiempo real, para elegir el mejor momento o la zona más adecuada; o ver la disponibilidad de aparcamiento inteligente en el entorno de Poniente, algo que ayuda a planificar el desplazamiento, reduce la congestión y mejora la accesibilidad. Y, por supuesto, el portal ciudadanos Smart Playas permite acceder a datos ambientales clave: la calidad de las aguas de baño, la calidad del aire, la información meteorológica y la radiación solar, con indicadores útiles para planificar el día y disfrutar del litoral con responsabilidad.

Como cierre a la presentación, el alcalde ha recordado que “se cumplen 10 años desde que en una jornada como la de hoy Benidorm vino a Fitur para ser disruptiva y anunciar que el turismo debería ser gestionado de forma inteligente, que habían normas para ello, que la gobernanza de una ciudad y un destino requería un esfuerzo titánico, que había que formar el modelo, que teníamos que apoyarnos en la sostenibilidad ambiental, económica y social, y que teníamos que apostar por la accesibilidad, por la innovación y por la tecnología”.

Primer Destino Turístico Inteligente

Una década después, y transcurridos siete años desde que Benidorm se convirtiera en el primer Destino Turístico Inteligente (DTI) certificado del mundo, la ciudad está a escasas fechas de poder desplegar todo el potencial de su plataforma y activar el portal ciudadano.

Además, en el horizonte temporal cercano Benidorm CORE se conectará con la Plataforma Inteligente de Destino (PID) nacional impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo. Para completar esa conexión e incrementar la sensórica y herramientas de medición y gestión, recientemente el Ayuntamiento ha licitado ‘Benidorm Integra con la PID’, un proyecto subvencionado con algo más de 3 millones de euros procedente de fondos europeos.

Toni Pérez ha significado que, con la plataforma, Benidorm se revela como “una ciudad que usa la tecnología no para complicar, sino para hacer más fácil, más segura y más sostenible la relación entre el visitante, el residente y su espacio público más importante: sus playas.”

El alcalde ha concluido que “Benidorm no digitaliza para parecer inteligente; digitaliza para funcionar mejor, para gobernar con evidencias, mejorar la experiencia y avanzar en sostenibilidad y calidad de vida”.

Benidorm CORE se enmarca dentro del proyecto Benidorm, Destino Turístico Inteligente y Sostenible, impulsado por el Ayuntamiento y la entidad Red.es y cofinanciado por FEDER a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).