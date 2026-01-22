Nuevo reconocimiento para Benidorm por su modelo turístico transformador y sostenible
El alcalde recibe en Fitur el galardón en el espacio TechYsostenibilidad de la empresa Veolia
Otro galardón para Benidorm por su modelo turístico transformador y sensibilidad medioambiental. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha recibido este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid un nuevo reconocimiento para la ciudad por su modelo turístico sostenible, según ha informado el Ayuntamiento.
En este caso, de la mano de la empresa Veolia, los galardones se han librado en el espacio denominado TechYsostenibilidad de FiturTech. Y con ellos se ha valorado el trabajo desarrollado por la ciudad en materia medioambiental, alcanzando los más altos estándares de calidad.
Este premio refuerza nuestro compromiso por seguir impulsando acciones que nos permitan dejar para las generaciones futuras un mundo mejor
Entre los motivos que se han tenido en cuenta para la concesión a Benidorm de este premio Veolia "Turismo transformador y sostenible", dentro de la Categoría "Municipio Turístico", destacan la distinción de la ciudad como European Green Pioneer of Smart Tourism en 2025; su selección como finalista del Green Leaf 2027, el desarrollo del hub de innovación BeCiTi o la plataforma Benidorm CORE para seguir avanzando en inteligencia turística.
Toni Pérez ha agradecido la concesión de este premio por parte de Veolia y FiturTech, reforzando su compromiso por “seguir impulsando acciones que nos permitan dejar para las generaciones futuras un mundo mejor”.
