Altea adjudica a Rover Infraestructuras la rehabilitación de 12 edificios del casco urbano

Veinticinco meses después de que se anunciase que veinticuatro edificios del casco urbano de Altea podrían ser rehabilitados gracias a una subvención de cinco millones de euros de los Fondos Europeos Next Generation dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2026, conocido popularmente como Plan de Barrrios, el Ayuntamiento ha anunciado este viernes que ha adjudicado a la empresa Rover Infraestructuras las obras de rehabilitación de los primeros 12 edificios incluidos en el programa por un coste superior a los 2,9 millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha señalado que las obras de rehabilitadción de la otra mitad de los edificios “están en el periodo de licitación, en donde de momento se han presentado dos empresas”, y ha indicado que esta semana “se ha firmado el contrato de adjudicación con Rover Infraestructuras. Después, a lo largo de la próxima semana empezarán las reuniones de coordinación entre la empresa constructora y los equipos redactores de los proyectos con el objetivo de planificar con detalle el inicio y el desarrollo de las obras”. Al respecto, el edil ha añadido que una vez definida esta planificación, “se convocará una reunión informativa con las comunidades de propietarios de los edificios y las administraciones afectadas para explicarles el proceso paso a paso, y resolver todas las dudas o cuestiones que se consideren oportunas”.

Jose Orozco ha remarcado que la adjudicación de estos primeros 12 edificios “llega después de unos procesos administrativo y técnico especialmente complejos en los que ha sido necesario superar varias dificultades, entre ellas el hecho de que la licitación quedase desierta hasta en dos ocasiones”.

Un camino difícil para llevar a cabo el Plan de Barrios

El concejal ha manifestado que “no está siendo un camino fácil, pero la constancia y el trabajo riguroso está dando resultado. Hoy podemos afirmar que el Plan de Barrios continúa siendo una realidad, y en esta primera fase se llevará a cabo la rehabilitación en los edificios situados en la avenida Rei Jaime I (números 1, 9, 11, 13, 21 y 34) y las calles Zubeldía (números 8 y 10), Médico Adolfo Quiles (número 2), Conde Altea (nº 49), Garganes (n.º 9) y Gabriel Miró (números 2 y 4)”.

Asimismo, Orozco ha dicho que esta actuación “se enmarca dentro del programa estatal de rehabilitación de viviendas financiado con fondos europeos Next Generation con una inversión global superior a los 6 millones de euros, de los cuales en esta primera fase asciende a 2.900.222,47 euros” y ha añadido que la mayor parte de la financiación “proviene del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con aportaciones de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Altea y de los mismos propietarios de los inmuebles”.

Reducir el consumo energético

Jose Orozco ha recordado que “el Plan de Barrios tiene como objetivo la mejora integral de edificios situados en áreas con características socioeconómicas similares”, ha explicado que las actuaciones previstas “permitirán reducir el consumo energético entre un 45 por ciento y un 60 por ciento en 192 viviendas, así como superar el 60 por ciento de reducción en otras 154 viviendas” y ha indicado que estas mejoras “se conseguirán mediante la sustitución de ventanas, la mejora de la envoltura térmica, la renovación de instalaciones, la retirada de amianto y la instalación de placas solares”, además de que también se llevarán a cabo “obras de reparación de fachadas y cubiertas, así como actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, incluyendo la instalación de ascensores en aquellos edificios que lo requieran”.

De igual manera ha recalcado que este proyecto “es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento de Altea con la regeneración urbana, la mejora de la calidad de vida del vecindario y la dignificación de nuestros barrios”. Y es por ello que el Plan de Barrios “es una actuación estratégica que va más allá de la rehabilitación de edificios, con un impacto social y energético muy relevante. Hablamos de un proyecto que beneficiará directamente centenares de viviendas y más de mil personas, y que también tendrá un efecto positivo en el espacio público y en la imagen de nuestros barrios. Es una inversión en futuro, en sostenibilidad y en justicia social”, ha apostillado.

Jose Orozco ha remarcado que el Plan de Barrios “es una inversión en personas, en vivienda y en ciudad”, ha adelantado que “continuaremos trabajando para que llegue a todos los espacios previstos y para que sus beneficios sean duraderos” y ha pedido, en nombre del Ayuntamiento, “paciencia y comprensión al vecindario, puesto que la coordinación de esta fase del Plan de Barrios es especialmente compleja por el número de edificios implicados”.

Por último, el concejal ha indicado que el consistorio “está trabajando para que el desarrollo sea lo más ágil y ordenado posible” y ha adelantado que la rehabilitación del resto de edificios incluidos en el Plan de Barrios “se adjudicará en breve, continuando así con el despliegue progresivo de un proyecto ambicioso que transformará diferentes zonas del municipio contribuyendo a hacer de Altea una ciudad más cohesionada, sostenible y preparada para el futuro”.