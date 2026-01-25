Rescatan a un senderista en la sierra de Bernia

Un senderista ha resultado herido este domingo tras sufrir un golpe en la cabeza durante una salida en la sierra de Bernia. El aviso al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se recibió a las 12:51 horas, activándose de inmediato un operativo de rescate en el que participaron el helicóptero Alfa 1, el Grupo Especial de Rescate (GER) y los bomberos de Benidorm.

Intervención del helicópero Alfa 1 en el rescate / INFORMACIÓN

Según fuentes oficiales, el accidentado presentaba un traumatismo craneoencefálico. Tras la valoración del médico del helicóptero, han evacuado al herido al parque de San Vicente para su posterior traslado al hospital. La intervención finalizó a las 14:35 horas.

Un instante del rescate / INFORMACIÓN

Inicialmente, se han movilizado a los parques de Benissa y Benidorm, pero finalmente los equipos de Benidorm solo ha intervenido este último por encontrarse en la cara sur de la sierra.