Benidorm estudia cómo afrontar el pago de los 352 millones por Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm estudia cómo hacer frente al pago de los 352 millones de la sentencia de Serra Gelada tras la reclamación de los demandantes ante el juez para que se lleve a cabo el abono de forma forzosa.

El pleno municipal ha dado cuenta este lunes de los últimos varapalos judiciales que abocan al Consistorio a este desembolso. Y además se ha celebrado una Junta de Portavoces después para trasladar a la oposición la demanda presentada el pasado viernes 23 de enero por la familia Murcia Puchades por la que exige la ejecución de la sentencia ante la inactividad que denuncian mantiene la Corporación.

Toni Pérez fija la postura del Ayuntamiento de Benidorm sobre la sentencia de Serra Gelada / Jose Navarro

Así, fuentes del ejecutivo municipal han explicado a INFORMACIÓN que "los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Benidorm estudian ya el último escrito recibido en relación con la ejecución de la sentencia sobre el APR7 Serra Gelada para trasladar sus propuestas sobre cómo dar viabilidad al mismo".

Y han apuntado que tras tener conocimiento de este escrito, antes del inicio del pleno, el alcalde Toni Pérez ha convocado a la Junta de Portavoces a una reunión, que se ha celebrado a las 11:35 horas, y en la que se ha dado traslado de este documento a todos los grupos de la Corporación municipal.

Igualmente, se les ha informado de que los servicios jurídicos están estudiando la documentación y se les ha emplazado a una nueva reunión, que se va a convocar en el plazo más breve posible y siempre dentro de esta semana, en la que los técnicos tanto jurídicos como económicos "explicarán los pasos que hay que dar y ver cómo se viabiliza esta petición", han explicado las mismas fuentes.

Y han agregado que "al igual que en todo este proceso, se va a esperar a conocer el criterio técnico que marque los siguientes pasos que hay que dar al respecto".