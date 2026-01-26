El puente del siglo XIX de La Vila con bóvedas y arcos de medio punto que se va a ensanchar un metro

Siete meses después de su paralización, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa retoma las obras de ampliación del tablero del puente del río Amadorio. La actuación prevé no solo garantizar la seguridad estructural futura, sino que tiene como eje central mejorar la accesibilidad de los peatones con la ampliación de aceras hasta los 2,4 metros de ancho.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha firmado este lunes el acta de inicio de los trabajos junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, representantes de la empresa adjudicataria, Pavasal Empresa Constructora S.A., y técnicos municipales.

El plazo de ejecución de los trabajos es de cinco meses y cuentan con una inversión de 858.387 euros. El proyecto está incluido en el plan de inversiones plurianual al que el Ayuntamiento destinará más de 23 millones de euros.

El regidor asegura que esta obra es "clave" para mejorar la movilidad urbana y la accesibilidad de los peatones: "Este puente lo cruzan al día cientos de personas y es una vía imprescindible. Por ello teníamos claro que había que mejorar el proyecto inicial para incluir aceras más anchas, de 2,4 metros, que garanticen el paso de usuarios con comodidad y seguridad".

Los trabajos que se van a ejecutar incluyen una losa continua de hormigón que ampliará la anchura del puente en 0,50 metros por lado, hasta alcanzar un ancho final de once metros con una calzada de 6,20 metros y aceras de 2,4 metros de ancho.

Recreación de cómo quedará el puente de La Vila tras las obras / INFORMACIÓN

Las obras incluirán además la mejora de las redes de agua potable, telecomunicaciones y drenaje; y la red de alumbrado y semáforos. Se mejorará el pavimento y la estética urbana.

La ampliación del tablero sobre el puente del río Amadorio es uno de los proyectos de mayor envergadura que se van a realizar. "Es ambicioso, con visión de futuro y va a modernizar la escena urbana", asegura Zaragoza.

El primer edil recuerda que el anterior gobierno redactó en 2021 un proyecto antiguo "que no tuvo en cuenta estos aspectos ni muchos otros y tuvimos que empezar prácticamente de cero".

El concejal de Urbanismo, por su parte, indica que la actuación tuvo que volver a licitarse después de que el actual gobierno del PP suspendiera las obras anteriores al detectarse deficiencias en la estructura.

Desvíos de tráfico

En cuanto a los desvíos de tráfico, el Ayuntamiento informará paulatinamente de cómo se van a ejecutar y las vías alternativas de paso de vehículos, de cuándo se cortará la vía con la debida antelación para conocimiento de vecinos y usuarios.

El alcalde, de espaldas, tras la firma del inicio de obras en el puente del Amadorio de La Vila / INFORMACIÓN

"Sabemos que estas obras causaran molestias, pero también que, una vez terminadas, habremos solucionado no solo un problema de accesibilidad, sino de seguridad de la infraestructura", añade Ramis.

El puente de Cervantes fue construido entre 1840 y 1878 y cumple una función fundamental de conexión en el municipio dando servicio a vehículos y peatones. Esta infraestructura se compone de cinco bóvedas de ladrillo que dan paso a cinco arcos de medio punto de nueve metros de luz cada uno sustentados en pilas de distinto grosor.

Conflicto con la estructura

Alrededor del año 1950 se procedió a ejecutar una ampliación del tablero con tipología tipo ribera, que fue la que ha supuesto uno de los puntos conflictivos a nivel estructural en las obras que se suspendieron en julio de 2025. Esta ampliación, concebida para alojar aceras y luminarias, fue proyectada con una anchura útil de apenas 1,35 metros.

Estado actual del puente / INFORMACIÓN

El proyecto de restauración del puente de La Vila Joiosa, redactado en 2021 por el anterior equipo de gobierno y cuyas obras se iniciaron en el mes de noviembre de 2024, se centraba inicialmente en la reparación de los daños ocasionados por el paso del tiempo, como la humedad en la estructura y las filtraciones de agua.

Los trabajos in situ revelaron deficiencias en ampliaciones pasadas, por lo que el actual gobierno local tomó la decisión de suspender las obras e incorporar modificaciones técnicas y funcionales significativas, con el objetivo de asegurar la durabilidad a largo plazo de la infraestructura y mejorar sustancialmente la accesibilidad y la movilidad en el puente.