"Si no está roto, no lo arregles": un británico prueba Benalmádena en enero y acaba declarando su amor (otra vez) a Benidorm

Un viaje "para cambiar de aires" ha terminado convirtiéndose en una declaración de fidelidad a Benidorm con acento británico… y con kebab a las tres de la mañana como símbolo. La historia nace en Facebook, donde un turista del Reino Unido, James O’Brien (39 años, de Reading), contó que tras una década visitando Benidorm cuatro o cinco veces al año, decidió probar Benalmádena (Málaga) este enero. El veredicto fue tajante: "If it’s not broke, don’t fix it" ("Si no está roto, no lo arregles").

Su publicación —que acumula más de 280 comentarios— es un retrato sin filtros de lo que muchos viajeros buscan en invierno: ambiente, ocio nocturno y la sensación de que "siempre pasa algo". O’Brien describe Benalmádena como "aburrida", con poco entretenimiento, bares sin atmósfera, muchos locales cerrados y un paseo marítimo que, según su impresión, discurre junto a una vía con mucho tráfico. Y remata con la frase que más se ha repetido en las respuestas: en Benidorm, asegura, siempre habría plan y "algo que hacer y explorar".

Las reacciones: Benidorm como "resort 12 meses" vs. "no miraste bien"

La Fancy Dress Party vuelve un año más a Benidorm en su versión más salvaje / Rafa Arjones

Los comentarios dibujan tres grandes corrientes (y alguna que otra pulla):

1) El club del "Beni nunca falla"

Es, con diferencia, la reacción más numerosa. Muchos usuarios dicen haber vivido la misma comparación: probar otro destino y pasar el viaje repitiendo "ojalá estuviéramos en Benidorm". Andrea Slater, por ejemplo, enumera una lista de escapadas por España y las islas para concluir que, fuera de Benidorm, "todo está hecho" a medianoche y el entretenimiento está "escaso o muy disperso". Otros lo resumen con una frase: "Benidorm never sleeps".

2) "Es enero": la defensa estacional de Benalmádena

Una parte del hilo responde con el argumento del calendario: la Costa del Sol no funciona igual en invierno y muchos servicios cierran o bajan persiana. Aquí aparece también la idea de que se trata de dos modelos de destino: Benidorm, más orientado a la actividad continua; Benalmádena, más ligada a un ritmo de temporada.

3) "No miraste bien": recomendaciones y rutas alternativas

Varios comentan que el viaje habría cambiado caminando hacia La Carihuela y Torremolinos, o moviéndose a Fuengirola o Marbella. En paralelo, surgen recomendaciones "de invierno" para quien prioriza temperaturas y vida: Tenerife o Gran Canaria aparecen repetidamente como opciones.

La publicación de James O'Brien en Facebook sobre Benidorm / Facebook

El choque de expectativas: ¿qué significa "diversión" de vacaciones?

Más allá del pique entre destinos, la discusión toca un tema de fondo: qué entiende cada uno por unas buenas vacaciones. Hay quien pide "shows, karaoke, bares y comida nocturna", y quien replica que con "buena conversación, paseos, excursiones y gastronomía" sobra. En esa fricción asoma también un debate de clase (y de estilo): algunos califican la Costa del Sol de "más exclusiva", mientras otros devuelven el golpe tildando de "snob" esa postura.

Turistas británicas en Benidorm. / INFORMACIÓN

Benidorm, marca emocional… y estadística

Que una publicación así prenda tan rápido dice bastante del vínculo entre Benidorm y el turismo británico, atraído por el sol, la playa y el ocio. Y ahí está la clave del éxito del "Beni": para muchos, no es solo un destino, sino un hábito. Un lugar donde, incluso en enero, esperan encontrar lo que otros enclaves ofrecen en verano: actividad constante, paseos, escenario urbano reconocible y entretenimiento a cualquier hora.

Lo resumía uno de los comentaristas con resignación feliz: "He llegado a la conclusión de que no me compensa ir a otro sitio. Benidorm, y listo".