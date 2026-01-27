Benidorm no descarta "llamar a cualquier puerta" para pagar los 352 millones por Serra Gelada

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, no descarta que el Ayuntamiento acabe por "llamar a cualquier puerta" para pagar los 352 millones de la sentencia por los terrenos de Serra Gelada, en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.

Así lo manifestó el lunes en declaraciones a los medios de comunicación en el Palau de la Generalitat en València, donde el primer edil se ha reunido en su condición de presidente de la Diputación de Alicante con el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, según ha informado EFE.

Al ser preguntado sobre si cree que la administración autonómica valenciana debería contribuir a ese pago, el alcalde ha manifestado: "Cuando los técnicos nos trasladen las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Benidorm para hacer frente a esa sentencia, pues daremos buena cuenta, en primer lugar, si me lo permiten, a la propia Corporación municipal, porque a ella nos debemos, porque somos miembros de esa Corporación".

Si hay que llamar a cualquier puerta, pues llamaremos, y por qué no, el Estado. Si estamos hablando de proteger un parque natural, ¿por qué no también el Gobierno de España? ¿Y por qué no Europa? Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Y ha añadido: "Si hay que llamar a cualquier puerta, pues llamaremos, y por qué no, el Estado. Si estamos hablando de proteger un parque natural, ¿por qué no también el Gobierno de España? ¿Y por qué no Europa?".

El Ayuntamiento convocó este mismo lunes una Junta de Portavoces para dar a conocer a la oposición la demanda de ejecución forzosa de la sentencia presentada por la familia Murcia Puchades, que alerta de la inactividad del Ayuntamiento para dar cumplimiento a un fallo que es firma desde hace cinco meses.

Toni Pérez fija la postura del Ayuntamiento de Benidorm sobre la sentencia de Serra Gelada / Jose Navarro

En este contexto, Pérez ha explicado que en ese encuentro ha trasladado a los portavoces que en los próximos días los servicios jurídicos municipales y los económicos "tendrán la oportunidad" de exponer a toda la Corporación "cuál es el camino" que la administración local deberá "seguir". "Como hemos hecho siempre desde el minuto uno", ha apostillado, según EFE.

Transparencia

De nuevo, el alcalde ha defendido la "transparencia absoluta" del consistorio en este proceso y ha reiterado que "todas las cuestiones" se tienen que analizar, "fundamentalmente, desde el rigor y el criterio de los técnicos, como, al menos, se ha venido haciendo en el Ayuntamiento de Benidorm desde el año 2015, y no de otra manera".

"Siempre he defendido que, al contrario de lo que promueven otras ideologías, que las propiedades privadas son y que, cuando alguien quiere proteger el medio ambiente y quiere proteger una sierra, como la Serra Gelada, y quiere que las generaciones presentes y futuras disfruten de un parque natural y que ese sea un parque natural que al poco tiempo de convertirse como tal es el más visitado de la Comunitat Valenciana, pues eso tiene un precio que debe pagar la administración", ha apostillado.

Ahora que lo dice un tribunal de justicia, pues creo que no habrá ninguna duda con respecto a ese cumplimiento Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Tras ello, el alcalde de Benidorm ha señalado: "Ahora que lo dice un tribunal de justicia, pues creo que no habrá ninguna duda con respecto a ese cumplimiento".

"Esa ha sido nuestra línea desde el minuto uno, desde que las propiedades presentaron una reclamación dineraria, multimillonaria, en el año 17, y hemos estado, en primer lugar, defendiendo el interés general, que era el interés de todos los benidormenses, según el criterio técnico", ha recalcado.

Y ha incidido en que "ahora llega" el "final" de un proceso judicial "en el que se da la razón en cuanto a la cuantía económica a abonar por esos suelos que todos los valencianos" y "todo el mundo" están "disfrutando como parque natural desde hace ahora ya 21 años". "Y, por lo tanto, quien está debe resolverlo y en eso estamos", ha sentenciado en declaraciones recogidas por EFE.