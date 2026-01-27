Benidorm inicia una campaña de retirada de enseres y escombros en la ciudad

La concejalía de Limpieza Viaria de Benidorm ha iniciado ya las labores de retirada de enseres y escombros de lugares públicos en los que se han ido depositando estos residuos a lo largo del tiempo.

Estos trabajos, que se extenderán por todo el término municipal, han comenzado en una parcela ubicada junto a la avenida Comunidad Valenciana, en la zona de las discotecas, en la que se habían localizado numerosos enseres y residuos.

Según ha precisado el concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, que ha estado supervisando estas labores, “las actuaciones abarcarán a toda la ciudad, en especial en aquellos puntos en los que hemos observado una mayor concentración de residuos depositados de forma incontrolada”.

En concreto, ya están determinadas acciones en puntos situados en los límites del término municipal junto a Alfaz del Pi o Finestrat y en el polígono industrial.

Maquinaria

La intervención, que ya fue anunciada por el propio edil hace dos semanas, ha comenzado una vez que ha llegado la maquinaria necesaria para acometerla.

Navarro ha recordado además que esta actuación se enmarca dentro de una campaña de fomento del uso del ecoparque “sobre todo para los particulares y pequeñas empresas que realizan obras de poca envergadura y con su licencia correspondiente”.

El edil ha insistido en que “cualquiera puede llevar sus residuos al ecoparque siempre que estos hayan sido seleccionados y separados. Allí se acepta sin problemas y hacemos un beneficio al medio ambiente”.

Empresas

Navarro ha recalcado que en la campaña “se va a hacer mucho hincapié en la existencia y la funcionalidad del ecoparque de Benidorm como un lugar al que debemos llevar los escombros y enseres”.

Una de las nas zonas donde se ha actuado / INFORMACIÓN

El edil, igualmente, ha insistido en que los particulares también pueden hacer uso del servicio municipal de recogida de enseres y muebles. “No hay más que llamar por teléfono y se los llevan incluso el mismo día. Se trata de poner cada uno de nuestra parte, que haya colaboración y tener presente que las zonas públicas son de todos”. El teléfono del servicio de recogida domiciliaria de enseres es el 965855184.

El concejal de Limpieza Viaria ha precisado también que “se han dado instrucciones a la Policía Local para intensificar la vigilancia en aquellos puntos en los que hemos detectado una mayor presencia de escombros y enseres”.

Navarro ha reiterado que lo que se pretende con esta iniciativa es “pedir colaboración y concienciación ciudadana y que sepan que tanto en Benidorm como en la comarca disponemos de lugares en donde depositar nuestros residuos y escombros”.