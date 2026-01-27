XX Subida Vertical al Gran Hotel Bali: El desafío que mira al cielo

La prueba de ascenso más emblemática del panorama europeo vuelve a Benidorm. Con las inscripciones prácticamente agotadas, el próximo sábado 28 de marzo a partir de las 10:00 horas, el Gran Hotel Bali —el edificio hotelero más alto de Europa— volverá a convertirse en un auténtico coloso deportivo. Sus 52 plantas, 924 escalones y 190 metros de desnivel serán el escenario de la 20ª edición de la tradicional Subida Vertical.

La cita, ya consolidada dentro del calendario internacional, forma parte por noveno año consecutivo del Circuito Mundial de la Towerrunning World Association. En esta ocasión, serán más de 500 participantes quienes se enfrenten al desafío en las tres categorías en liza: Bomberos equipados (con más de 120 inscritos), Open y Elite.

La categoría Elite reunirá a más de 30 especialistas del circuito mundial procedentes de países como España, Italia, Alemania, República Checa, Canadá, México, Eslovaquia, Croacia, Inglaterra, Polonia o Australia, así como los mejores especialistas españoles, lo que confirma el carácter global de la competición.

Además de los habituales obsequios por parte de patrocinadores y colaboradores, la organización ha vuelto a apostar por una atractiva dotación económica: más de 3.000 euros en premios y una prima adicional para quienes sean capaces de derribar los registros históricos de la prueba. Los tiempos a batir siguen siendo el 4’20’’ que el alemán Christian Riedl firmó en 2018 en categoría masculina, y el 5’30’’ marcado por la croata Tea Faber en 2025 entre las mujeres.