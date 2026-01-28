Herida una operaria en Altea por la caída de un árbol en el patio de un colegio

Las fuertes rachas de viento causadas por el temporal Kristin han dejado hoy en la provincia más de un centenar de intervenciones de bomberos, debido a las consecuencias de las fuertes rachas que han llegado a alcanzar los 144 km/h. En Altea, este viento ha supuesto un susto para una trabajadora de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal, que ha resultado herida tras caerle un árbol en el patio de un colegio de la localidad y golpearle en la cabeza, según han trasladado fuentes municipales a Efe. El suceso ha ocurrido sobre las 16.10 horas de esta tarde, cuando las rachas soplaban especialmente fuerte en el litoral.

Traslado al Hospital

El árbol ha caído con la mala fortuna de propinarle un golpe en la cabeza a la operaria, que ha sido trasladada al Hospital de Benidorm "con lesiones en la cabeza y una pierna", aunque las mismas fuentes señalan que "su vida no corre peligro".

Intervenciones en toda la Provincia

La Marina Alta también ha registrado caída de ramas de árboles, palmeras y cascotes en la vía pública. Solo Dénia ha registrado también la rotura de cristales de una vivienda y el desplome de una antena en una comunidad vecinal, que ha causado daños en varios balcones y ha quedado "colgando desde un tercer piso, lo que ha obligado a requerir la presencia de los bomberos, entre otras incidencias".

En Alicante capital, Policía Local y Bomberos llevan a cabo más de 180 intervenciones por el temporal. En Elche se han repetido las escenas de caída de palmeras, árboles y cartelería.